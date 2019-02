‘ณเดชน์’ปัดคุย‘แมท’เรื่องข่าว วอนแฟนดูฝีมือแสดง-อ้อนขอกำลังใจ

‘ณเดชน์’ปัดคุย‘แมท’เรื่องข่าว วอนแฟนดูฝีมือแสดง-อ้อนขอกำลังใจ : บันเทิงข่าวสด – “ผมไม่ทราบว่าพี่เอโทร.หาหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกัน พี่เอไม่ได้บอก พี่หน่องไม่ได้บอก” พระเอกหล่อขั้นเทพ ‘ณเดชน์ คูกิมิยะ’ เผย หลังขึ้นโชว์เหินเวหา “The Blessing Of The Celestial Swan And The Emperor Dragon” ในงาน “เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ ไชนีส นิวเยียร์ 2019” ถึงข่าวที่ ‘เอ–ศุภชัย’ ผู้จัดคนดัง สายตรงหา ‘หน่อง–อรุโณชา’ ผู้จัดละคร “ลิขิตรักข้ามดวงดาว” ถามเกี่ยวกับทิศทางละครว่าจะไปทางแนวไหน ด้วยกลัวข่าวของนางเอก ‘แมท–ภีรนีย์’ จะมากระทบภาพ

แต่ละครปิดกล้องแล้วใช่ไหม “ปิดกล้องแล้วครับ เมื่อวาน (31 ม.ค.) นี้เอง โล่งเลย ช่วงท้ายๆ เดือนเราทำงานกันถึงตี 4 ตี 5”

พี่หน่องได้บอกไหมว่าจะได้ออนแอร์เมื่อไหร่ “จริงๆ ที่แพลนไว้คือออนพร้อมกับประเทศจีน ฉะนั้นถ้าเราถ่ายเสร็จเมื่อวานก็ต้องเหลือซีจีกับตัดต่ออีกค่อนข้างมาก ตีไปสัก 2-3 เดือน ไม่เม.ย. ก็อาจจะติดช่วงคนไปสงกรานต์ ก็ไม่น่าจะเหมาะ ฉะนั้นอาจจะปลายเม.ย. หรือพ.ค.ครับ

เรากังวลไหมว่าข่าวจะมีผลกับละคร “ในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงผมเชื่อว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้ว ผมก็อยากจะรอดูละครของผมเหมือนกันว่าจะเป็นยังไง เพราะเป็นละครที่ถูกรีเมกจากเกาหลีด้วย และเราก็เอาส่วนที่เราทำได้ดี และอาจจะมีบ้างที่เราภูมิใจว่าเราก็ดีกว่านะ อาจจะเป็นโลเกชั่นหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เราใส่เข้าไป ทีมงานและนักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานนี้มากๆ เรารู้ว่ามันมีอะไรค้ำคอเราอยู่ เพราะมันเป็นการรีเมกจากของเกาหลี อยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้และเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบ เป็นละครที่หลากหลายอารมณ์ มีน่ารัก สนุกสนาน เศร้าๆ”

แต่มีหลายกระแสโจมตีหนักไปถึงละคร เรากลัวไหม “ผมไม่ค่อยเก็บมาคิด เรารู้ เราเห็น เราได้ยิน แต่เราไม่ได้เอามาใส่ข้างใน”

กับแมทได้มีการพูดคุยกันบ้างไหมเรื่องกระแส “เราทำงานด้วยกัน ให้กำลังใจกันปกติ มันไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งจับเข่าคุยกัน โดยส่วนตัวพี่แมทก็ตั้งใจทำงานมาก อยากให้ดูฝีมือการแสดงของเขามากกว่า”

ได้ให้กำลังใจแมทไหม เขาโดนค่อนข้างเยอะ “ให้อยู่แล้ว เพราะเราทำงานด้วยกัน ไม่ว่าใครจะผิดจะถูกอันนี้ผมไม่รู้ แต่ส่วนตัวผมให้กำลังใจทุกคนครับ”

อยากบอกอะไรกับแฟนๆ ที่รอชมเรื่องนี้ ณเดชน์กล่าวว่า “อดใจรอนิดนึงครับ เราไม่ได้มีการเลื่อนฉายด้วยเหตุปัจจัยใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเราเพิ่งปิดกล้องเมื่อวานนี้ เลยอาจต้องรอออนแอร์อีก 2-3 เดือน ด้วยการตัดต่อ ซีจี ต้องส่งทุกอย่างไปให้ทางจีนด้วย สรุปกันถึงจะได้ออนแอร์ อดใจรอนิดนึงครับ และฝากให้กำลังใจ ฝากให้โอกาสลิขิตรักข้ามดวงดาว ให้โอกาสโทมินจุนในเวอร์ชั่นไทยด้วยครับ ขอให้แฟนๆ เกาหลีทุกคนเปิดโอกาสให้กับผู้กำกับฯ ไทย นักแสดงไทย ที่ได้เอามารีเมกด้วยครับ”