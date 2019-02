แบล็กพิงก์ เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต เตรียมออกรายการดัง กู๊ด มอร์นิ่ง อเมริกา

สัปดาห์หน้า 4 สาว แบล็กพิงก์ เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต จากแดนกิมจิ เตรียมบุกย่านไทม์สแควร์ นิวยอร์ก เพื่อปรากฏตัวในรายการ กู๊ด มอร์นิ่ง อเมริกา รายการดังของสหรัฐ

โดย บิลบอร์ด เปิดเผยว่าสาวๆ จะไปร่วมรายการในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเธอจะไปโชว์ในรายการโทรทัศน์ของสหรัฐ ก่อนที่จะไปขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรียักษ์ใหญ่อย่าง โคเชลลา ที่จะมีขึ้นเดือนเมษายน พร้อมทั้งคอนเสิร์ตทัวร์ที่จะมีขึ้นในสหรัฐด้วย

พร้อมกันนี้ทั้ง 4 สาว เจนนี่ จีซู โรเซ่ ลิซ่า จะเข้าร่วมงานนิวยอร์ก แฟชั่น วีก ที่มีขึ้นระหว่าง 4ก.พ.-11ก.พ.

สำหรับสาวๆ ปล่อยอัลบั้มอีพี Square Up ซึ่งติดเข้ามาอยู่ในอันดับที่ 40 ของตารางจัดอันดับอัลบั้มฮิตบิลบอร์ด 200 เมื่อปีที่แล้ว ส่วนซิงเกิล Ddu-Du Ddu-Du ติดอยู่ในอันดับที่ 55 ในตารางจัดอันดับซิงเกิลฮิตบิลบอร์ด ฮอต 100

นอกจากนี้สาวฮอตทั้ง 4 ยังได้ร่วมงานกับนักร้องสาวแซ่บ ดัว ลิปา ในเพลง Kiss and Make Up ซึ่งติดอยู่ในอันดับที่ 93

4 สาว นับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกที่ติดโผเข้ามาอยู่ในตารางบิลบอร์ด ฮอต 100 หลังจากที่ วันเดอร์ เกิร์ลส์ ทำเอาไว้ในปี 2009 กับเพลง Nobody ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

ซึ่งพวกเธอเริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่ช่วงที่เริ่มเปิดตัวใหม่ๆ ในปี 2016 โดยปล่อยซิงเกิล Boombayah และ Whistle มาให้ฟัง

ตอนนี้เอ็มวีเพลง Ddu-Du Ddu-Du กลายเป็นเอ็มวีของศิลปินกลุ่มเค-ป๊อป ที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดในยูทูบ

