ท้องจ้า!! ลิเดีย แมทธิว โพสต์ข่าวดี น้องดีแลน จะมีน้องแล้วจ้า

นักร้องสาว ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ โพสต์คลิปประกอบเพลง โอ้บักแตงโม โชว์ท้องน้อยๆ ลงในอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่น “โอ้! นั้นมันบักแตงโม! ของจริงขนานแท้! มาแล้วจ้า!!! Here we go again! Round 2 baby! @matthew.deane1 @dylandeane_official #LMBabyNumber2 #BigBroDylan #PregnancyAnnouncement #ดีแลนจะมีน้องแล้วครับ”

ในระหว่างที่ สามี แมทธิว ดีน ก็โพสต์รูปครอบครัวลงอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่น “ดีแลนจะมีน้องแล้วนะค้าาบบบ! Dylan is going to be a big brother!! #bigbro #babynumber2 #lydiamatthew #herewegoagain”

ซึ่งมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมาย

