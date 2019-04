ป๊อก เล่าวินาทีซึ้ง ได้ยินเสียงลูกแฝดครั้งแรก ขอบคุณ มาร์กี้ เสียสละที่ยิ่งใหญ่

หลังจากที่ น้องมีก้า และ น้องมีญ่า ลูกแฝดเกิดมาลืมตาดูโลก ทำให้ ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และ มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์ เป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัว ท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงนั้น

โดย พ่อป๊อก ได้เล่าความรู้สึกวินาทีที่กำลังจะเป็นพ่อคน ว่า ระหว่างนั่งรอคุณภรรยากลับห้อง ผมก็นึกถึงตอนที่อยู่ในห้องคลอดด้วยกัน น้ำตากี้ร่วงตอนที่ได้ยินเสียงลูกร้อง มันทำให้ผมรู้สึกเซนซิทิฟมาก มันคงเป็นความรู้สึกตื้นตันจากคุณแม่ จากที่ผมเห็นกี้มาทั้งหมด

ผมรู้ชัดว่าการมีลูกมันไม่ง่ายเลยสำหรับเพศหญิง มันคือการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ผมก็ไม่รู้ว่าตนจะทำได้อย่างแม่ๆหรือไม่ ทั้งเจ็บ ทั้งลำบาก ผมอยากจะยกย่องผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคน เพราะพวกคุณสุดยอดจริงๆ มันทำให้ผมรักแม่ของผมมากขึ้นไปอีกจากที่รักมากอยู่แล้ว

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ @margie_rasri สำหรับการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ให้กับครอบครัวของเรา you really are my everything my love #imtheluckyone #familyoffour lets go!!!

ที่มา pokmindset margie_rasri

