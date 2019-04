หลงรักน้องแฝดหนัก! คิม กลับไทย ตื่นเต้น-รีบหาหลาน มารีน่า น้า2จิ๋วเผยภาพน่ารัก

ทนไม่ไหวอยากเห็นหน้าหลาน – นางเอก คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เพื่อนซี้ ที่กำลังเดินทางกลับจากญี่ปุ่น ไลฟ์สดกับหนุ่มหมาก ปริญ หวานใจ ตื่นเต้น บอกว่า กลับถึงไทย จะรีบดิ่งไปหาหลานแฝด ทายาทหมื่นล้าน ของ ป๊อก ภัสสรกรณ์ และ มาร์กี้ ราศรี เลย

ขณะที่ล่าสุด สาวคิมจะโพสต์ภาพหลานแฝด พร้อมแคปชั่นสุดตื่นเต้นด้วยว่า “Welcome to the world my little nephew‘s Mika and Mia You got the most awesome parents kiddo‘s And just by seeing pictures I already feel that i’m gna love you guys so much can‘t wait to see you @margie_rasri @pokmindset repost from @pang_pichapat”

ขณะที่ มารีน่า น้องสาว มาร์กี้ ก็โพสต์ภาพ ขณะไปเฝ้าพี่สาว ที่โรงพยาบาล และเผยภาพกับหลานแฝดตัวน้อย น่ารักมากๆ