จอห์น เมเยอร์ ขน 20 เพลงดัง สะกดแฟนเพลงล้นฮอลล์ คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในไทย

เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แฟนเพลงชาวไทยเฝ้ารอ สำหรับนักร้องหนุ่ม จอห์น เมเยอร์ จากสหรัฐอเมริกา ที่ได้ฤกษ์หิ้วกีตาร์ บินข้ามฟ้ามาเปิดการแสดงสดให้แฟนเพลงในเมืองไทยได้ชมในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย “จอห์น เมเยอร์ เอเชีย ทัวร์ ไลฟ์ อิน แบงค็อก 2019” (John Mayer Asia Tour Live in Bangkok 2019) เมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จัดโดย ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร

โดยหนุ่มจอห์น เมเยอร์ ขนเพลงดังมาโชว์กว่า 20 เพลง พร้อมลีลาการโซโล่กีตาร์แบบจัดเต็ม อาทิ ไอ ด้อนท์ ทรัสต์ มายเซลฟ์ (I Don’t Trust Myself), กราวิตี้ (Gravity), บีลีฟ (Belief), สต็อป ดิส เทรน (Stop This Train) ก่อนปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลง นิว ไลท์ (New Light) และ ไอ เกส ไอ จัสท์ ฟีล ไลค์ (I Guess I Just Feel Like)

งานนี้เรียกว่าคุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆ สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยของหนุ่มจอห์น เมเยอร์ โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญของการแสดงสดที่สะกดคนดู คือ พรสวรรค์และลีลาการโซโล่กีตาร์ ที่ได้พิสูจน์ให้ทุกคนประจักษ์ต่อสายว่าแล้วว่า ศิลปินหนุ่ม จอห์น เมเยอร์ คนนี้ เหมาะสมกับตำแหน่งสุดยอดมือกีตาร์แห่งศตวรรษที่ 21 จริงๆ สำหรับแฟนๆ ที่พลาดชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ หนุ่มจอห์น ได้บอกที่คอนเสิร์ตแล้วว่า จะต้องกลับมาที่เมืองไทยอีกรอบแน่นอน