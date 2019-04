เปิดคลิป นาทีคลอดสุดซึ้ง ป๊อก ตัดสายสะดือ พี่มีก้า-น้องมีญ่า สมใจพ่อ มาร์กี้ น้ำตาไหล

พ่อตื่นเต้นแทบอ้วก – หลังคลอดลูกแฝด ปิดซีซั่นสุดท้าย ป๊อกกี้ on the run เผยนาทีคลอด แฝดหมื่นล้าน หลังหมอห่วง นางเอกดัง มาร์กี้ ราศรี เสี่ยงครรภ์เป็นพิษ อาการน่าสงสัย จนต่องแอดมิตโรงพยาบาลก่อนกำหนด

สุดท้าย มาร์กี้ แค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ไม่ต้องผ่าคลอดก่อนกำหนด โดย ป๊อก ภัสสรกรณ์ เผยคลิปขณะแพ็คกระเป๋าเข้าโรงพยาบาล ให้ภรรยา มาร์กี้ ชิลมากๆ สามีถามไม่กลัวผ่าตัด เมีย บอกไม่กลัวเลย ป๊อกชมเมียสุดสตรองมาก ขณะสามี ตื่นเต้นหนัก จนพะอืดพะอม

นาทีเข็นเตียง มาร์กี้ เข้าห้องคลอด หนุ่มป๊อก เดินตามให้กำลังใจเมียไม่ห่าง พร้อมแม่เหน่ง แม่ยาย และ กองเชียร์กองหนุนเพียบ ส่งเข้าห้องคลอด ช็อตซึ้ง ขณะคลอด ป๊อก อยู่ข้างเตียงตลอด บอกรักเมีย ชื่นชมความยิ่งใหญ่การเป็นแม่ ถ้าเป็นตัวเองก็คงไม่ไหว

ถึงเวลาที่รอคอย มีก้า ลูกชาย ออกมาคนแรก เสียงร้องดังมาก น้องมีญ่า ลูกสาว ตามออกมา ป๊อก ตื่นเต้นหนักตัดสายสะดือ ลูกแฝด สมใจ ในชีวิตที่รอคอย

ก่อนต้อนรับ ลูกน้อย ทั้งสองตั้งแต่นาทีแรกคลอดอย่างอบอุ่น พ่อแม่ อวยพรลูก ท่ามกลางคนมาเยี่ยม เต็มห้อง ป๊อก ประกาศปิดซีซั่น ป๊อกกี้ on the run พร้อม เปิดซีซั่นใหม่ ป๊อกกี้ on the run the family มาตามดูชีวิตครอบครัวแฝด พร้อมพ่อป๊อก แม่มาร์กี้ กันต่อ