สุดยอด! ตุ๊กกี้ ถอยรถสปอร์ตหรู ตั้งชื่อ น้องราชา-ขอบคุณ บูบู้ เคียงข้างสู้จนมีวันนี้

สุดยอด! ของความขยันตัวเป็นเกลียว สำหรับ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม ตลกหญิงชื่อดัง นอกจากงานในวงการบันเทิงที่มีไม่เว้นแต่ละวัน งานโชว์ตัวแน่นๆ ไม่แพ้ พระเอก-นางเอก ตัวท็อปแล้ว เจ้าตัวยังมีธุรกิจ น้ำปลาร้าราชา ที่ขายดิบขายดีไม่ใช่เฉพาะแค่ในเมืองไทย แต่ดังไกลไปถึงเกาหลีเลยทีเดียว

แถมความปังของน้ำปลาร้าราชา ยังทำให้ตลกหญิงคนดังสานฝันตัวเองและสามี บูบู้ กำธร โพธิ์น้ำคำ ด้วยการถอยรถสปอร์ตคันหรูในฝันมาครอบครองได้สำเร็จ

ไม่พลาดข่าวฮอตแวดวงมายา

แค่กดเป็นเพื่อนไลน์ ข่าวสด@บันเทิง ที่นี่



โดย ตลกสาว โพสต์รูปคู่กับรถสปอร์ตหรู พร้อมข้อความยาวเหยียดว่า “วันนั้น กับ วันนี้ 1 ปี ที่สะใจ ชีวิตของตุ๊กกี้ มีความโชคดีที่สุดคือ เทวดาส่งพลังความอดทน ต่อสู้ กำลังใจที่ดี ชีวิตนับจาก0 พร้อมกับติดลบมา ทนๆ สู้ๆ ดิ้นๆ มาตลอด ชีวิตสุดสุด มาทุกอย่าง ขอบคุณ ใจเด็ดของตัวเอง และ ความทดสอบทดลองทำ ของบู้ นี่ละ นะเวลาที่เรา อดทน ดิ้นรน ไม่ว่ามาได้มามาก หรือได้มาน้อย ก็รับมัน ทำหมด ผ่านมาหมด แล้วนะ ความทดสอบก็ผ่านมาหมด แล้วชีวิต มันต้องสุดๆ ให้มันสุดๆ แล้วหยุดที่ความสุขใจ วันนี้เมื่อปีที่แล้ว ความก้าวหน้าของปลาร้าราชา ผ่านเข้าเกาหลี ครั้งแรก จนยาวไกลมาปีนึงละ วันนี้ของปีนี้ได้รางวัลมาครองใจ CHEVROLET Camaro bumblebee ขอต้อนรับความแรงเข้าบ้าน ตั้งชื่อว่า น้องราชา ขอบคุณ ทุกคนที่อยู่เคียงข้างตลอด ขอบคุณ ปลาร้าราชา ที่อร่อยจนขายดีที่สุด ในตอนนี้ ขอบคุณ บูบู้ ที่เป็นสมองคิดและเป็นแรงพลังหลัก ไม่ท้อ ไม่ถอย ในการทำอาชีพที่สะใจนี้ จนมาถึงทุกวันนี้ นายสู้เราก็สู้ สู้กันไป สะใจดี #ชีวิตดิ้นให้สุดแล้วหยุดที่ความสุข @ferriderbubu @plara.racha @lavasauce_racha #ขอบคุณปลาร้าราชา ซอสลาวา ขอบคุณ ความสุขแบบสุดๆๆ #พี่เจ็บมาเยอะ น้องไหวไหมล่ะ” และ “ทุกครั้งที่ทำอะไรสะใจ จะมีพี่วัวอยู่ข้างเสมอ”

นอกจากนี้ในไอจีของ บูบู้ ได้โพสต์รูปรถ CHEVROLET Camaro bumblebee ระบุแคปชั่นว่า “A great pleasure in life is doing what people say you cannot do. ความภูมิใจสูงสุดในชีวิต คือ การประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่คนรอบข้างเชื่อว่าคุณไม่มีวันทำได้ V8 6200CC”

ขอบคุณภาพ IG : tukky66, ferriderbubu