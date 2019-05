‘ชมพู่’แจงดราม่าแฝดกินน้ำก๊อก ลุยเมืองคานส์ปีที่ 7 พา‘สายฟ้า-พายุ’ไปด้วย

‘ชมพู่’แจงดราม่าแฝดกินน้ำก๊อก – “เป็นปีที่ 7 แล้ว เวลาผ่านไปเร็วมาก แน่นอนทุกๆ ปีเป็นโอกาสที่ประเมินค่าไม่ได้ เราก็พยายามทำให้ดีทุกๆ ปี” ซุป’ตาร์สาว ‘ชมพู่’อารยา เอ ฮาร์เก็ต ที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ My Empire. My Own Rules. Because I’m Worth It By L’Oreal Paris

ในฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของลอรีอัล ปารีส จากประเทศไทย ได้เปิดใจถึงความพร้อมในการเตรียมตัวไปร่วมเดิน พรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ เป็นปีที่ 7

“จบในทุกๆ ปีก็มานั่งประมวลดูกับทีมงานว่าความประทับใจเราคืออะไร เราเรียนรู้อะไร และถ้าเรามีโอกาสอีกครั้ง เราอยากทำอะไร ถ้ามันต้องแก้ปัญหาตรงไหน แล้วถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้อีกเราจะทำยังไง คือพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ”

กดดันกว่าเดิมไหม “คือชมเหมือนคนโรคจิต ชอบกดดันตัวเอง รู้สึกว่าทำงานภายใต้ความกดดันนิดนึงก็ดีเหมือนกันเพราะจะมีแรงส่ง แรงถีบเรา ถ้ามันชิลมากเกินก็เหมือนไม่มีความหมาย ไม่หอมหวน ไม่มันส์ค่ะ”

เตรียมไว้กี่ลุกส์ในการเดินพรม “พรมมีทั้งหมด 4 พรมแดง แต่จะมีลุกส์ย่อยๆ ที่เกี่ยวกับงานอีเวนต์กลางคืน หรือลุกส์กลางวันที่เกี่ยวกับงานประกาศรางวัลต่างๆ เยอะแยะไปหมด ก็เตรียมไปเยอะ เพราะมีชุดที่ไม่ได้ถูกใส่ด้วย เรามีแพลนเอ บี ซี ต่างๆ นานา

แต่สิ่งที่เราอยากได้ก็เลือกไม่ยากหรอก เพราะเรามีที่อยากได้ที่สุดๆ เราก็ช่วยกันออกความคิดเห็น ไม่ใช่ว่าแค่ที่เราชอบที่สุด แต่นอกจากสวยแล้วต้องมีภาพรวมที่ดูกลมกลืน ต่อเนื่อง และหลากหลายด้วย ที่สำคัญเราทำงานกับแบรนด์เครื่องสำอางก็ต้องเอื้อให้เราสามารถพรีเซ็นต์การแต่งหน้าได้หลายๆ ลุกส์ด้วย”

เอาลูกชายฝาแฝดไปด้วย “ใช่ค่ะ จริงๆ ค่อนข้างคุ้นชินกับการเดินทางกับลูก เพราะพาเขาไปทุกที่ที่พาไปได้ จะมีแค่บางทริปที่ไม่เอื้อกับเด็กจริงๆ ที่ไม่เอาเขาไป ก็เลยไม่รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษ เพราะเราสามารถรับมือได้ ไม่เหมือนปีที่แล้วที่ตัดสินใจนาทีสุดท้ายว่าจะไปคนเดียว เพราะงานก็ต้องคิด ลูกก็อยู่ตรงหน้า แต่ปีนี้คิดว่าน่าจะทำได้ อยากให้เป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาว่าครั้งนึงเคยไปกับแม่”

น้องแฝดเป็นไงบ้าง “ก็โตขึ้นทุกวันค่ะ เรายังจำภาพวันเข้าห้องผ่าได้อยู่เลย คือมันเร็วมาก” ล่าสุดมีดราม่าเรื่องก๊อกน้ำ “มีดราม่าด้วยเหรอ(หัวเราะ) จริงๆ เด็กอะเนาะ สกปรกกว่านี้ก็หยิบใส่ปากมาแล้ว ถ้าคนเคยอยู่กับเด็กจะรู้ ยิ่งวัยที่กำลังเป็นลิงเลย บางทีเราก็ไม่ทัน ก็เป็นวัยของเขาค่ะ ปล่อยให้เขาเรียนรู้ไปตามวัย”

เขาโตขึ้น ซนขึ้น เรามีกังวลไหม “ตอนนี้คือพยายามไม่ให้คลาดสายตา พลังเขาเยอะ เป็นเด็กผู้ชาย คือให้อยู่ในสายตา แต่ก็ไม่ใช่ว่าขังไว้ไม่ให้เขาทำอะไร คือเด็กควรจะได้เป็นเด็ก แล้วเขาก็ไม่ควรจะถูกห้าม หรือไม่ให้ทำอะไรจนไม่เป็นตัวของตัวเองจนขาดความมั่นใจ เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เขาเป็นเขา แต่อะไรที่นอกลู่นอกทาง ไม่เหมาะ ก็บอกเขา”

เรามีตีเขาไหม “ไม่ตีค่ะ เพราะชมว่าเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตี เต็มที่คือเอ็ด ถ้าเราขึ้นเสียงจริงๆ เขารู้แล้วนะว่าแม่โกรธ ไม่พอใจ ทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง”

มีศึกษาไหมว่าวัยนี้ต้องรับมืออย่างไร “ชมว่าลูกชมเริ่มมีปฏิเสธแล้ว ชมว่าถ้าเราใจเย็น อยู่ด้วยความรักความเข้าใจ สุดท้ายเด็กก็คือเด็ก ชมไม่ได้หัวเสียหรืออะไรนะ ยังไม่ได้รู้สึกว่าซนหรือดื้อจนกระทบจิตใจเรา ไม่ได้บอกว่าลูกเราไม่ซนนะ แต่เราก็ไม่ได้กลุ้มอกกลุ้มใจ”