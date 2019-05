เอ๊ะยังไง! ชิปปี้ อองตวน อันฟอลโลว์ไอจี ฝ่ายหญิงโพสต์แปลก…ไม่ขอเก็บขยะไว้ในบ้าน

ส่อแววรักล่ม!! ชิปปี้ อองตวน อันฟอลโบว์ไอจี ฝ่ายหญิงโพสต์แปลก-ไม่ขอเก็บขยะไว้ในบ้าน

ส่อแววรักล่ม สำหรับคู่รักนางเอก-นักมวย ชิปปี้ ศิรินทร์ ปรีดียานนท์ กับ อองตวน ปินโต หลังคบหาดูใจกันมาได้ 5 ปี เมื่อในไอจีของทั้งสองคนพักหลังแทบไม่เห็นรูปคู่มุ้งมิ้งให้มดค้อนเหมือนแต่ก่อนเท่าไหร่นัก แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือ น้องชิปปี้ กับ พี่อองตวน ต่างอันฟอลโลว์ไอจีกันและกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววว

ล่าสุดมาตอกย้ำเข้าไปอีก เมื่อสาว ‘ชิปปี้’ โพสต์รูปตัวเอง พร้อมติดแคปชั่นชวนสงสัย “If you want u can have it i don’t keep trash in my house its gunna smell” แปลเป็นไทยได้ประมาณว่า “ถ้าคุณอยากได้ก็เชิญเอาไป ฉันไม่เก็บขยะไว้ในบ้านหรอก มันส่งกลิ่นเหม็น”

งานนี้เพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดไม่มีใครฟันธงว่า น้องชิปปี้ กับ พี่อองตวน เลิกรากันจริงมั้ย?! เพราะด้วยนิสัยและอารมณ์ของวัยรุ่นฮอร์โมนส์พลุ่งพล่าน อาจจะแค่งอนกันเฉยๆ ก็เป็นได้ เอาเป็นว่าเรื่องราวจะลงเอยยังไง ไว้รอฟังจากปากของทั้งคู่เองดีกว่า

