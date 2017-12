ไม่กลัวโดนถล่ม!! ‘เนย เนโกะจัมพ์’โพสต์ไม่จำเป็นต้องด่า‘หญิงแย้’แรง เจอเม้นต์ถล่มจริงๆ

หลังหญิงแย้ นนทพร เจอกระแสคลิปด่า จนชีวิตพัง ต้องออกมาร่ำไห้ขอโทษ ขอโอกาส ขณะที่ เนย เนโกะจัมพ์ หรือ เนย วรัฐฐา เพื่อนสนิท ก็ออกมาโพสต์ป้องเพื่อนแบบไม่กลัวกระแสถล่มอีกคนว่า

โพสต์ภาพข้อความนี้ “เวลาใครสักคนทำผิดพลาด เราก็กล่าวตักเตือนกันได้ด้วยวาจาที่ดี ไม่จำเป็นต้องไปด่าว่าเค้าด้วยคำพูดที่รุนแรงจนลามปามไปไกล ยิ่งถ้าเค้าขอโทษและสำนึกผิดแล้ว เราก็ควรให้อภัย… เราควรแสดงความเห็นอกเห็นใจและให้โอกาสคนที่ทำผิดพลาดด้วย เพราะถ้าหากเป็นตัวเราที่ทำผิดพลาด และเรารู้ตัวแล้วว่าทำผิดพลาดไป เราคงเสียใจและต้องการกำลังใจมากกว่าคำด่าทอที่โหดร้าย.. การด่าว่าคนอื่นอย่างรุนแรงนั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรๆดีขึ้น มีแต่ทำร้ายจิตใจกันและทำให้ทุกอย่างแย่ลง คิดถึงใจเขาใจเรา คิดว่าหากเป็นเราที่ผิดพลาดไป ต้องคิดในมุมกลับกันด้วย

ไม่มีใครเจตนาที่จะเป็นคนร้ายหรอก ไม่มีใครตั้งใจที่จะทำผิดพลาด แสดงความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจและให้อภัยกันให้มากกว่านี้ สังคมเราจะน่าอยู่และมีความสุขมากกว่านี้ อย่าทำตัวโหดร้ายใส่กันเลย อย่าลืมว่าสิ่งที่เราแสดงออกมันก็สะท้อนถึงตัวเราเช่นกันว่าเป็นคนยังไง ยกระดับจิตใจตัวเองด้วยการให้อภัยกัน หากคนที่ทำผิดพลาดได้สำนึกและขอโทษแล้วเราไม่รู้จักให้อภัยและยังซ้ำเติม การขอโทษมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะ?” พร้อมแคปชั่นว่า “In a world where You can be anything, be kind. 😉 @yae_uunws เป็นกำลังใจให้ ฮึบๆ!!” ขณะที่มีก็คนเข้าไปคอมเม้นต์วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา ว่าโลกสวย จิตใจดี บางคนก็บอกอยู่เฉยๆ เหอะ