‘ชาคริต-แอน’เผยภาพล่าสุด‘น้องโพธิ์’ลูกชายส่อแววหล่อ ภรรยาสาวโพสต์สุดซึ้งคุณยาย-คุณย่า

หลังแต่งงานครบรอบ 1 เดือน พระเอกหนุ่ม ชาคริต แย้มนาม โพสต์ไอจีภาพอัลตร้าซาวด์ ลูกชายในครรภ์ น้องแอน ภรรยาสาว พร้อมแคปชั่นติดตลกว่า “At 19weeks, our little Bodhi is sleeping peacefully in his mommy’s womb @monkeyann_9 เอ๊ะลูกไปเอาเสื้อสีน้ำเงินมาจากไหนอ่ะ”

ขณะที่สาวแอนก็โพสต์ภาพเดียวกัน พร้อมแคปชั่นว่า “8 ธันวา 60 ครบ 1 เดือน หลังแต่งงาน ลูกชาย ครบ 19 สัปดาห์ คุณหมอบอกว่า จมูกโด่งเหมือนคุณพ่อ คิ้ว เหมือนคุณแม่ ขอให้หนู แข็งแรง นะลูก #ตื่นเต้นทุกครั้งที่อัลตร้าซาวด์ @shahkrit” โดยมีแฟนคลับเข้ามาอวยพรว่าขอให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูก แถมบอกจมูกโด่งมากๆ หล่อแน่ๆ

ขณะที่เมื่อวันพ่อที่ผ่านมา สาวแอนยังโพสต์ภาพคุณแม่ของสาวแอนกับคุณแม่ของหนุ่มชาคริต พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า “วันพ่อ รักพ่อของเรา และ พ่อของลูก .. แต่ขอลงรูป คุณยาย กับ คุณย่า น้องโพธิ์ นะคะ #เพราะทุกๆวันเป็นวันแห่งความรัก @shahkrit”