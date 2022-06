เอาแล้วไง! ก้อย รัชวิน อวยพรวันเกิด ตูน บอดี้สแลม อย่างซึ้ง แต่กลับเจอสามีขอสิ่งนี้เป็นของขวัญ แฟนคลับทั้งลุ้นทั้งเชียร์หนักมาก

ฉลองวันเกิดอายุครบ 43 ปีเต็ม(31พ.ค.65) พร้อมหน้าครอบครัว “พ่อ-แม่-ลูก” สำหรับร็อกเกอร์หนุ่ม ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ที่ปีนี้ปักหลักกันอยู่ที่ประเทศอังกฤษ โดยมี ก้อย รัชวิน ภรรยาคนสวย และ น้องทะเล ลูกชายสุดที่รัก เคียงข้างอย่างอบอุ่น

งานนี้ สาวก้อย ถือโอกาสแชร์โมเมนต์สุดน่ารัก อุ้ม น้องทะเล ลูกชาย พร้อมจัดเค้กก้อนโตมามอบให้สามี ก่อนจะเขียนข้อความอวยพรวันเกิด พี่ตูน อย่างซึ้งว่า “Happy Birthday Daddy, We love you! Thank you for everything you’ve done for our family and I couldn’t ask for more… แต่พ่อขอน้องให้ทะเลเพิ่มอีกคนอ่ะ 😅👨‍👩‍👦🎂🎁💖 #ทะเลรับบทนักเตะสเปอร์เอาใจพ่อแล้ว1 #KTsJourney #KTTalay #Talay7months25days”

นอกจากแฟนคลับจะมาร่วมอวยพรวันเกิด หนุ่มตูน กันอย่างมากมายแล้ว หลายคนยังทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้ของขวัญที่ขอสมหวังในเร็ววันอีกด้วย อาทิ รอน้องของพี่ทะเลนะค้าบบบ, ทะเลจะมีน้องมั้ยน้า, พ่อขออีก1 แม่เปย์ไปเลยจ่ะ หลายๆ คน, แม่ๆ ต้องให้ของขวัญพ่อๆ แล้วนะ, จัดไปอีกคนเลยค่ะแม่ เอ๊ะ! หรือว่าน้องมาแล้ว เป็นต้น

ขอบคุณภาพ IG : rachwinwong