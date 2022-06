วง BTS เข้าพบ โจ ไบเดน ที่ทำเนียบขาว ถกปัญหาเหยียดผิว-เชื้อชาติ

ศิลปิน K-POP ระดับโลก วง BTS เข้าพบ ประธานาธิปดี โจ ไบเดน ที่ทำเนียบขาว เป็นตัวแทนชาวเอเชีย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเหยียดผิว-เชื้อชาติ

ศิลปิน K-POP ชื่อดังอย่าง BTS เดินทางเพื่อเข้าพบ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นตัวแทนของชาวเอเชียเพื่อพูดถึงปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชีย ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปีที่แล้ว ไบเดน ได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมจากความเกลียดชังจาก Covid-19

RM หัวหน้าวง BTS กล่าวทักทายสื่อสั้นๆว่า “สวัสดีครับ พวกเรา BTS และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาทำเนียบขาวในวันนี้ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชีย”

พัค จีมิน กล่าวว่า “พวกผมรู้สึกตื่นตระหนกต่ออาชญากรรมมากมาย ที่เกิดจากความเกลียดชังซึ่งพุ่งเป้าไปยังชาวเอเชียอย่างยิ่ง อีกทั้งยังรู้สึกไม่สบายใจ ในการขจัดสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดสิ้น พวกผมจึงขอใช้โอกาสนี้เปล่งเสียงของพวกผมเพื่อให้ความช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม”

“การที่ตัวเราแตกต่างจากผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องผิด ผมเชื่อว่าความเท่าเทียมเริ่มต้นจากการยอมรับว่าความแตกต่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทั้งถูกและผิด” ชูก้า กล่าว และ วี เสริมว่า “เราทุกคนล้วนมีความเป็นมาของแต่ละคน ผมหวังว่าวันนี้จะกลายเป็นอีกก้าวหนึ่งจะทำให้เราเคารพและเข้าใจ แต่ละคนในฐานะตัวตนที่มีคุณค่าได้”

“และสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีโจไบเดนและทำเนียบขาว ที่มอบโอกาสที่สำคัญให้พวกผมได้พูดถึงมูลเหตุสำคัญ และย้ำเตือนว่าพวกผมสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะศิลปิน ขอขอบคุณอีกครั้งครับ”

อาชญากรรมต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% ในปีที่แล้ว ตามรายงานของ Center for the Study of Hate and Extremism

เนื่องจากก่อนหน้านี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สนับสนุนให้ชาวอเมริกัน ตำหนิจีน ต่อการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดน ได้ลงนามในร่างกฎหมายของพรรค 2 ฝ่าย ที่มุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังในเอเชียที่เพิ่มสูงขึ้น

ที่มา: CNBC