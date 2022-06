พรหมลิขิตชัดๆ เส้นทางความรัก ปอย-โอ๊ค ขนลุกมาก พบกันหน้าองค์พระพิฆเนศ 

เหลือเชื่อมาก! เส้นทางความรัก ปอย-โอ๊ค ขนลุกมาก พรหมลิขิตชัดๆ พบกันครั้งแรกหน้าองค์พระพิฆเนศ พีกสุด คนมาแก้บนเต็ม

กลายเป็นกระแสฮือฮาก่อนหน้านี้ เมื่อดาราสาวสวย “ปอย ตรีชฎา” โพสต์ภาพเซลฟี่คู่กับหนุ่มหล่อยิ้มหวานเปิดตัว “โอ๊ค ภควา หงษ์หยก” ทายาทบ้านอาจ้อ ร้านอาหารชื่อดังของภูเก็ตลงโซเชียล ทำเอาเพื่อนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันแบบรัวๆ

ล่าสุด (12 มิ.ย.65) ทางเพจ Baan Ar-Jor บ้านอาจ้อ ซึ่งเป็นเพจร้านอาหารชื่อดังของครอบครัวฝ่ายชาย ที่ทำธุรกิจทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ และช่วยเหลือเด็กภูเก็ตที่ด้อยโอกาส ออกมาเล่าถึงเส้นทางความรักของ สาวปอย และ หนุ่มโอ๊ค เหมือนพรหมลิขิตชัดๆ

โดยเผยว่า “จี้อยากเล่า ตกลงคือพรหมลิขิตใช่มั้ย สองคนนี้เจอหน้ากันครั้งแรกที่หน้าองค์พระพิฆเนศแบบไม่ได้นัดหมาย #surprise #เหลือเชื่อ โอ๊คบอกจี้ว่า ขออย่างเดียวเลย ขอแค่ความรักที่ดีจากท่าน ตอนแรกจี้นึกว่าล้อเล่น 5555 เลือกจะโสดมาขนาดนี้

ใครจะไปนึกว่ามันพูดจริง แล้ว 2 คนนี้ก็เจอ #ขนลุก #แม่เจ้า #ตะลึง #เฮ้ยยยย #พรหมลิขิต วันนี้เค้าพากันมาขอบคุณท่าน จี้นี่นึกถึงประโยคในนิทานซินเดอเรล่าที่เคยอ่านตอนเด็กๆ เลยอ่ะ .. and the live happily ever after กรี้ดดดด จี้พิมพ์ไปเขิลไป Banlu Hongyok”

ซึ่งหลังจากที่ทาง ทางเพจ Baan Ar-Jor บ้านอาจ้อ ออกมาเล่าเรื่องราวของความรักของ ปอย กับ โอ๊ค ที่พบกันครั้งแรกหน้าองค์พระพิฆเนศนั้น ก็มีประชาชนแห่เข้ามาขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรัก รวมถึงมาแก้บนเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่เรื่องที่พีกสุดกว่านั้น คือ เวลาคนขอเรื่องความรัก ตอนมาๆคนเดียว ตอนแก้บนมาเป็นคู่

ขอบคุณเฟซบุ๊ก Baan Ar-Jor บ้านอาจ้อ