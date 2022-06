Sugar Candy จากค่าย Cm Caf? เปิดตัวซิงเกิ้ลแรกด้วยเพลง “วายโอยู (Y.O.U)” แนวเพลง DISCO ELECTRO POP ส่วนผสมของ synthesizer กับดนตรีสด

เปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับยูนิตใหม่ Sugar Candy จากค่าย Cm Caf? ที่ได้เปิดตัว Debut Stag กันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ในงาน DIGITAL YOUR LIFE 2022 presented by Siam Paragon ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์

Sugar Candy เปิดตัวซิงเกิ้ลแรกด้วยเพลง “วายโอยู (Y.O.U)” แนวเพลง DISCO ELECTRO POPซึ่งมีส่วนผสมของ synthesizer กับดนตรีสด โดยใช้จังหวะ Disco เป็นพื้นฐาน ซึ่งในเพลงจะได้ยินซาวด์เครื่องเป่าที่แอบย้อนยุคเบาๆ ด้วย

เพื่อให้สอดคล้องกับ Art Direction ของวงที่เป็นแนว Colorful โดยเนื้อหาเพลง วายโอยู มีสองความหมายคือ 1.วายโอยู คือ You ที่แปลว่าคุณ คุณคนนั้นที่ฉันรัก กับ 2. Y = Why, O = OK, U = เธอผสมกันแล้ว คือทำไมเธอไม่เชื่อใจหรือโอเคกับฉันสักที

ภายใต้ Concept วง Girl Group สไตล์ T-POP ที่จะเติมความหวานลงในหัวใจของทุกคน โดยเมมเบอร์ทั้ง 7 จะมีความหวานในแบบฉบับของตัวเองดังนี้

7 MEMBERS CHARACTER

จูน (กัปตันวง) Sweety girl ลุกส์นางเอก ผู้นำ พูดเพราะอ่อนโยนคุมโทนหญิงงาม

ฟีม Cool girl ลุกส์ผู้ใหญ่ เรียนเก่ง อบอุ่นใจดีมีระเบียบเนี้ยบนิ่ง

ชิชา Maknae น้องเล็ก ลุกส์คุณหนู ลูกรักพระเจ้า พูดน้อยต่อยหนัก แอบเลิ่กลั่กในบางเวลา

เอิร์น Fluffy girl ตะเร้ก นุ่มนิ่ม น่าปกป้อง น่ารักสดใสเหมือนดั่งสายรุ้ง

ของขวัญ Friendly girl น่ารัก ขี้เล่น พูดเก่ง แสบซน โก๊ะเบาๆ คลุกเคล้าความตลก

มารีน Sporty girl มีความเซ็กซี่ เปรี้ยวเฉี่ยว แพรวพราว ทรงเสน่ห์เท่ห์ strong

พรามณ์ Smiley girl ยิ้มเก่งสดใส feel เพื่อนสาว กวนนิดขี้เล่นหน่อยพร้อมปล่อยมุก

ติดตามความเคลื่อนไหวของ 7 สาว Sugar Candy จากค่าย Cm Caf? ได้ทางเพจ facebook Instagram และ SNS ทุกช่องทางของ Cm Caf?

#sugarcandy #CmCafe #วายโอยู #YOU #TPOP