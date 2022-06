แอบส่อง 6 ดาราใจบุญ มอบของรักของหวง ประมูลช่วยเหลือ 5 มูลนิธิเด็ก

ช่วงนี้ก็จะสุขใจหน่อยๆ เมื่อเหล่าคนบันเทิงเดินหน้าทำบุญกันอย่างไม่ขาดสาย วันนี้จะพาไปดู 6 ดาราใจบุญ มอบของรักของหวงให้นำไปประมูล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือ 5 มูลนิธิเด็ก งานนี้จะมีใครกันบ้าง และของรักของหวงของพวกเขาคืออะไรไปชมกันเลย

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา ไม่ต้องพูดเยอะกับสาวคนนี้ หลายคนยกให้เธอเป็น “นางฟ้าเดินดิน” เพราะนอกจากความสวยแล้ว เธอยังมีใจรักในการทำบุญ ช่วยเหลือสังคม แถมยังเป็นจิตอาสา ที่ล่าสุดยกเสื้อคลุมไหล่ขนมิงค์ตัวโปรดให้กับโครงการ “Share for Child ส่งต่อของรักเพื่อน้อง by มูลนิธิชัยอนันต์” เพื่อนำไปประมูล

รายได้ทั้งหมดสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ใครอยากร่วมประมูลเสื้อคลุมไหล่เก๋ๆ จากบุ๋ม ปนัดดา หรือร่วมทำบุญ ก็ติดตามได้ทาง Live Facebook มูลนิธิชัยอนันต์ได้เลย (Live วันที่ 21 มิ.ย. เวลา 15.00 – 17.00 น.)

แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงสาวที่ได้รับการชื่นชมและยอมรับในเรื่องช่วยเหลืองานการกุศล ที่ไหนเอ่ยปากขอความช่วยเหลือสาวแพนเค้กไม่เคยปฏิเสธ จนขึ้นแท่นเป็นนักแสดงตัวอย่างที่ดีของสังคม นอกจากเธอจะเป็นสายบุญตัวจริงแล้ว เธอยังใจดีมอบตุ๊กตาพี่หมีสุดน่ารัก ใส่เสื้อสกรีนคำว่า “Pancake” พร้อมลายเซ็น เพื่อนำไปประมูล

รายได้ทั้งหมด สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก งานนี้ใครอยากได้พี่หมี (ไม่ใช่สารวัตหมีนะ อิอิ) ไปครอบครอง หรือร่วมทำบุญช่วยเด็กๆ ในโรงพยาบาล ก็ตามไปประมูลได้ทางหน้าเพจ Facebook มูลนิธิชัยอนันต์ (Live วันที่ 1 ก.ค. เวลา 13.00 – 15.00 น.)

คชา นนทนันท์ หนุ่มเสียงดีคนนี้ไม่ได้หายไปไห แต่ซุ่มเงียบลุยทำเพลงเองทุกขั้นตอน ล่าสุดกลับมาพร้อมซิงเกิล “Spare เมื่อไหร่ก็มานะ” ให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง แต่ถ้ายังไม่หายคิดถึง แนะนำให้มาร่วมประมูลของรักจากคชาในกิจกรรม “Share for Child ส่งต่อของรักเพื่อน้อง”

รายได้จากการประมูล คชาสนับสนุนเป็นค่าผ่าตัดรักษา เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ให้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม แฟนๆ มาร่วมทำบุญกับคชาได้ที่ Live ประมูลผ่าน Facebook มูลนิธิชัยอนันต์ (Live วันที่ 23 มิ.ย. เวลา 19.00 – 21.00 น.)

เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์ พระเอกสุดฮอตอีกคนที่เพิ่งจบไปกับละครเรื่อง “ซ่านเสน่หา” ล่าสุดกำลังลงจอสำหรับละครเรื่องใหม่ “บุพเพร้อยร้าย” ที่ประกบคู่จิ้นสุดปัง เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ งานนี้แฟนๆ พ่อหมี-แม่หมีติดตามกันได้

แต่ถ้าใครอยากฟินยิ่งกว่าในละคร เตรียมเงินมาประมูลของรักของหวงของหนุ่มเต้ยได้เลยที่หน้าเพจ Facebook มูลนิธิชัยอนันต์ (Live วันที่ 25 มิ.ย. เวลา 19.00 – 21.00 น.) งานนี้หนุ่มเต้ยขอมอบรายได้จากการประมูลทั้งหมด สนับสนุนเป็นทุนอาหารกลางวันให้ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา จ.เชียงใหม่ โอ๊ย! หล่อแล้วยังใจบุญอีกนะพ่อคุณ

มิ้นต์ ชาลิดา-ม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง หลายคนอาจไม่รู้ว่า ม่อน ธนัชชัย หนุ่มหล่อหุ่นเฟิร์ม แจ้งเกิดจากเรื่อง 30 กำลังแจ๋ว The Series ในบท “ปอ” และ Kiss Me Again จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ในบท “หมอแมท” เป็นน้องชายแท้ๆ ของนักแสดงสาว มิ้นต์ ชาลิดา ซึ่งพี่สาวสายบุญคนนี้ก็ไม่วาย ชวนน้องชายสุดหล่อมาร่วมส่งต่อของรักเพื่อน้อง กับโครงการ “Share for Child”

งานนี้สาวๆ ได้หลับฝันดีแน่ เพราะหนุ่มม่อนส่งหมอนเพื่อสุขภาพมาร่วมประมูล ส่วนสาวมิ้นต์ก็ส่งหมวกสีชมพูคิวต์ รายได้ทั้งหมดจากการประมูล สนับสนุนโภชนาการอาหารให้เด็กไทย ภายใต้กลุ่ม FOOD FOR GOOD ฝากติดตาม Live ประมูลของรักจากมิ้นต์-ม่อน ที่หน้าเพจ Facebook มูลนิธิชัยอนันต์ (Live วันที่ 29 มิ.ย. เวลา 13.00 – 15.00 น.)

แฟนคลับคนไหนอยากร่วมทำบุญช่วยมูลนิธิเด็ก แถมยังได้ของรักของหวงจากศิลปินคนโปรดไปครอบครอง ห้ามพลาด!! นอกจากนี้ยังมีของรักจากศิลปินดาราที่จะมาร่วมทำบุญอีกเพียบ อาทิ โตโน่ ภาคิน, อ๊อฟ ชนะพล, พลอย ชิดจันทร์, แอน สิเรียม, นิโคล เทริโอ, ยุ้ย ปัทมวรรณ, เอิ๊ก พรหมพร, เปิ้ล ภารดี, ปุ้ย พิมลวรรณ, ปุ๋ย นิทัศน์, แม่ก้อย ทาริกา, แม่อี๊ด ดวงใจ, เสก โลโซ, เอกราช สุวรรณภูมิ, จ่อย ไมค์ทองคำ, เดี่ยว ชูพงษ์ และไผ่ พงศธร

สามารถติดตามกิจกรรมการประมูลที่หน้าเพจ Facebook มูลนิธิชัยอนันต์ เริ่ม Live วันแรก 21 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมนี้ ติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/chaiananfoundation หรือโทร. 093-000-3333