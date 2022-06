นางเอกดังเกาหลี ซนเยจิน ประกาศข่าวดี “ท้องแล้ว” หลังแต่งงานได้ 3 เดือน แฟนคลับทั่วโลกแห่ยินดีเนืองแน่น

เรื่องราวดีๆ ที่ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกเฮลั่น เมื่อนางเอกเกาหลีชื่อดัง ซนเยจิน แจ้งข่าวการตั้งท้องของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว @yejinhand หลังเข้าพิธีแต่งงานกับพระเอกหนุ่ม ฮยอนบิน ได้ 3 เดือน จากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเรื่องการตั้งท้องของนางเอกสาวออกมาเป็นระยะ

ทั้งนี้ ซนเยจิน โพสต์ภาพรูปดอกไม้ พร้อมเขียนข้อความระบุว่า “How are you all doing? I’m doingwell ^ Today I’ll be careful and happy A new life has come to us..I’m still shivering, but I’m living it every day due to the changes in my body in the midst of worry and excitement~ I’m so grateful, but I haven’t been able to tell anyone around me yet because I’m so careful.”

“For fans who are waiting for this news just as much as we are, we will inform you before it’s too late. We’ll take care of the precious life that came to us~ I hope you’ll also take care of the things that you should take care of in your life and stay healthy..Be happy”

ซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่า “เป็นยังไงกันบ้างคะ? ฉันสบายดี วันนี้ฉันจะระมัดระวังและมีความสุข ชีวิตใหม่มาถึงพวกเราแล้ว ฉันยังรู้สึกสั่นๆ อยู่ แต่ก็ใช้ชีวิตทุกวันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในร่างกายท่ามกลางความกังวลและความตื่นเต้น ฉันรู้สึกขอบคุณมาก แต่ฉันยังไม่สามารถบอกใครรอบๆ ตัวฉันได้เพราะฉันระมัดระวังมาก”

“สำหรับแฟนๆ ที่รอข่าวนี้มากเท่ากับเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะสายเกินไป เราจะดูแลชีวิตอันล้ำค่าที่มาหาเราเอง ฉันหวังว่าคุณจะดูแลสิ่งต่างๆ ที่คุณควรดูแลในชีวิตของคุณ และขอให้มีสุขภาพดี…มีความสุข” ท่ามกลางแฟนๆ ทั่วโลกที่เข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่คนสวยกันอย่างมากมาย

ขอบคุณภาพ IG : yejinhand