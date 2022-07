ลีเดีย แจ้งข่าว ช่องยูทูบถูกแฮ็ก กำลังดำเนินการกู้คืน แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน ภรรยาคนสวยของ แมทธิว ดีน แจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันว่า ⚠️ขณะนี้ช่อง YouTube ของเราโดนแฮ็ก และเรากำลังดำเนินการกู้กลับอย่างเร่งด่วน สำหรับแฟนๆรายการยังสามารถเข้าชมได้ทางช่องทาง Facebook Page: Lydia Sarunrat Deane





⚠️Our YouTube channel has been hacked and we are working to retrieve it right now. For all our fans, you can still watch our shows on our Facebook Page: Lydia Sarunrat Deane.





ทั้งนี้ช่องยูทูบของลีเดียและครอบครัว มีผู้ติดตามกว่า 9.3 แสนคน เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความสนุกในครอบครัว พร้อมโชว์ความน่ารักของพี่ดีแลน และ น้องเดมี่ ที่ให้แฟนๆที่ติดตามได้รับชมกัน



งานนี้มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย อาทิ “เป็นกำลังใจให้ค่ะ ปกติต้องดูทุกวันเลย 😍😍😍😍” “ใช่ค่ะ เปิดดู Reflection Lydia – Demi ไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวาน คือจะเปิดดูทุกวัน วันละ2รอบอ้ะค่ะ” “Fighting 💪ขอให้กู้กลับมาได้ไวไวนะคะ วีดีโอเหล่านั้นมันเป็นความทรงจำ ของครอบครัว และแฟนคลับ เวลาเครียดๆ เหงาๆ ก็จะเข้าไปดูตลอด 💪” เป็นต้น



ขอบคุณไอจี lydiasarunrat