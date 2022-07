ซีซั่นนี้ไม่รอด! ดีเจต้นหอม ศกุนตลา โชว์ผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ลั่นจบกันทริปภูเก็ต เพื่อนดาราส่งกำลังใจหายไวไว

ก่อนหน้านี้แก๊งเพื่อนสนิทและคนรอบตัวต่างพากันทยอยติดโควิด-19 ไปแล้ว แต่ ดีเจต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ ก็ผ่านมาได้ทุกซีซั่น ทว่าล่าสุดมงลงเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเจ้าตัวโชว์ภาพผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด พร้อมออกอาการเซ็งสุดๆ ที่ไม่ได้ไปทริปภูเก็ตตามที่ตั้งใจ

ทั้งนี้ สาวต้นหอม ได้โพสต์คลิปผลตรวจ ATK ที่ขึ้น 2 ขีด พร้อมข้อความว่า “ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินปลอดกะ-รี่…….#จบละทริปภูเก็ต #ตกเครื่องแน่นอนละ ไปกันเล๊ยยยย ซีซั่นนี้ไม่รอดละนะคะ @patriciagood @push_dj @boy_pisanu คิว ก.ค. เต็มแล้วนะคะ คุณลูกค้าเชิญบุ๊กของเดือน ส.ค. เลยค่า พิธีกรภูมิสูงเว่อร์ ติดโควิดมาละมีการ์ดนางฟ้าละ ถอดหน้ากากทำงานได้เลย เชิ่ดดดดดด!”

งานนี้เพื่อนดาราต่างเข้ามาส่งกำลังใจหายดีเจคนดังหายไวไว อาทิ หายเร็วๆ นะพี่นะ, แปปเดียวนะ, อ่าววว 4 วันก็หายละพี่ หายไวไวจ้ะ, เวลคั่มทูเดอะคลับ! molnu โลดค่ะ, กองไม่เหมือนเดิมเมื่อขาดเธออออ🥺 get well soon sis, หายไวๆ ถือว่าได้พักร่าง เป็นต้น

ขอบคุณภาพ IG : djtonhorm