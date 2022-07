แค่ได้ยินคำแรก โค้ชหันมารัวๆ4คน กรี๊ดทั้งรายการ เสียงนางฟ้าไม่มีใครกดหันมาเสียดาย

พีกอีกแล้ว แค่ได้ยินคำแรก อีกคนประโยคแรกยังร้องไม่จบ โค้ชหันมารัวๆ 4 คน กรี๊ดกันทั้งรายการ ส่วนเสียงนางฟ้าที่หลายคนรอคอย ไม่มีใครกดหันมาเสียดาย

แต่ละคนที่มาได้ใจโค้ช The Voice All Stars รอบ Blind Audition Ep.2 งานนี้เจอศิษย์เก่า The Voice ซีซั่น7 ร้องมาประโยคแรกๆ ก็ทำให้ 4 โค้ช ทั้งโค้ชป๊อบ ปองกูล , โค้ชคิ้ม เจนนิเฟอร์ คิ้ม , โค้ชโจอี้ บอย และ โค้ชก้อง สหรัถ รีบกดหันมากันรัวๆ

ไม่ใช่ใครที่ไหน เต๋า ทัศนัย มาในเพลง เจ็บตรงนี้(กดให้น้องแหน่) ทั้งน้ำเสียง ทั้งเต้นและลีลาถูกใจเหล่าโค้ชจนแย่งชิงกันหนักอีกแล้ว ทำเต๋าคิดหนักจะเลือกอยู่ทีมไหน ก่อนจะตัดสินใจเลือกอยู่กับโค้ชโจอี้บอย

ส่วนนักร้องอีกคนที่ทำโค้ชคิ้มกดหันมาทันทีทั้งที่ยังไม่ทันร้องประโยคแรกจบ ในเพลง Never Enough ยิ่งร้องยิ่งพลังเสียงทะลุทะลวงใจโค้ชอีก 3 คน จนทนไม่ไหวต้องกดหันมากันหมดเช่นกัน

ใช่ใครที่ไหน คือ อันฉี มนัสนันท์ ตัวแม่สายโอเปร่า ของ The Voice หลังร้องจบทำเอาผู้ชมลุกขึ้ยกรี๊ดปรบมือกันลั่นรายการ ส่วนทั้ง 4 โค้ชก็ขายของแย่งตัวกันหนักอีกจนอันฉีคิดไม่ตกจะเลือกใคร แต่ครั้งนี้ขอเลือกตามใจข้างในสั่งมา ขออยู่กับโค้ชป๊อบ

ส่วนที่หลายคนรอคอย เจ้าของฉายา Angel Voice ของ The Voice ตลอดกาล สาวเสียงน่ารักจาก The Voice ซีซั่น3 อย่าง เบียร์ ภัสรนันท์ มาในเพลง Drunk ทั้ง 4 โค้ช ไม่มีใครกดหันมา จนเพลงจบหันมาก็บอกเสียดายกันเป็นแถว