ไอจีปริศนา อ้างใช้สามีคนเดียวกับ “ไอซ์ อภิษฎา” เคลื่อนไหว เดินหน้าแฉเดือดฝ่ายชาย-ปล่อยหลักฐานรัว ท้าถึง ‘ดาราสาว’ โพสต์รูปผู้ชาย

วงการบันเทิงสั่นสะเทือนร้อนระอุอีกแล้ว เมื่อมีไอจีปริศนาเข้ามาป่วนในไอจีของ นักแสดงสาวสุดแซ่บ “ไอซ์ อภิษฎา” ตอบกลับคอมเมนต์ของเพื่อนดาราที่เข้ามาชื่นชม สาวไอซ์ โดยอ้างว่า ตนเองใช้สามีคนเดียวกับ ไอซ์ ท่ามกลางกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลที่จับตามองถึงเรื่องราวดังกล่าวและรอฟังความจริงจากปาก “ไอซ์”

ขณะที่ไอจีปริศนาที่ใช้ชื่อว่า “i_share_husband_with_ice” แปลว่า “ตนเองใช้สามีร่วมกับไอซ์” ได้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิง แถมในโปรไฟล์ในอินสตาแกรมยังลงข้อความแรงเวอร์ว่า “ผั_ไอซ์ ก็ผั_ชั้นเหมือนกัน”

อีกทั้งงในไอจีดังกล่าวยังลงไอจีสตอรี่เป็นรูปของผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง พร้อมข้อความภาษาอังกฤษอ้างว่า “Anyone know Raphael? He ran away from HK after I got his baby. Now he is in Thailand with Ice Over the influence Money laundering Raphael family story” แปลว่า “เขาหนีจากฮ่องกง หลังจากรู้ว่าฉันท้องลูกของเขา ตอนนี้เขาอยู่กับไอซ์ที่เมืองไทย รวมถึงแฉฝ่ายชายถึงเรื่องฟอกเงิน”

รวมถึงไอจีปริศนาดังกล่าว ยังโพสต์ไอจีสตอรี่ เป็นหน้าโปรไฟล์ไอจีของไอซ์ที่ถูกบล็อก พร้อมแท็กถามถึง “ไอซ์” ว่า “Why did you block me Ice. My husband already give you baby Rapheal Geismar family stories.” มีใจความว่า “ทำไมไอซ์ถึงบล็อกไอจีฉัน”

แล้วยังแฉสามีของ ไอซ์ เป็นภาษาอังกฤษแซะอีกว่า “Ice husband on tinder everyday. Ice doesn’t care. She only need Chanel , LV , Gucci” แปลว่า “ฝ่ายชายเล่นแอพหาคู่ทุกวัน ไอซ์ไม่สนใจหรอ หรือเธอต้องการสิ่งของ”

นอกจากนี้ ไอจีปริศนาดังกล่าว ยังโพสต์ภาพคอมเมนต์ของผู้หญิงรายหนึ่ง พร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษฟาดเดือดว่า “karma is coming” แปลว่า “เวรกรรมกำลังมา”

โดยคอมเมนต์ของผู้หญิงดังกล่าวอ้างว่า “เธอเคยเดทกับผู้ชายคนที่ถูกแฉมาก่อน ซึ่งฝ่ายชายเจ้าชู้จริง และสมัยที่เดทเขามีผู้หญิงเยอะ เพราะแอบเห็นฝ่ายชายแอบเดทกับผู้หญิงคนอื่นอีก และฝ่ายชายก็เคยชวนให้ไปฝรั่งเศสด้วย”

นอกจากนี้ไอจีปริศนาตอบถึงเหตุผลที่ทำแอคหลุม พร้อมแฉเดือดสามีของ ไอซ์ อ้างถึงเรื่องฝ่ายชายมีผู้หญิงหลายคนไม่ใช่ “ไอซ์” แค่คนเดียว รวมถึงท้า “ไอซ์” เปิดหน้าสามี

โดยระบุว่า “ฉันก็ต้องทำ account หลุมขึ้นมาเพราะใครจะเอาหน้าจริงตัวเองมาใช้ แต่บอกเลยผัวนางไม่ใช่คนดี ละไม่ได้มีไอซ์คนเดียว น่าจะนอนกับผู้หญิงมาเป็นหมื่นคนแล้ว เช่าไอซ์เธอออกจากคอนโดริมน้ำชั้น 49 บ่ายก็มีอีกคนมาแล้วที่ไปภูเก็ต Amanpuri ก็อย่าคิดว่าเธอคือเบอร์ 1 ไปปารีส ไปตูริน ชั้นก็ได้ไป คือนี้สมเพชนี้ ทำไมโง่ขนาดปล่อยให้ท้องกับผู้ชายแบบนี้

ที่ออกมาพูดบอกเลย ฉันเป็นตัวแทนผู้หญิงทั้งในไทยและฮ่องกง อีกเป็นร้อยคน เราก็โดนผู้ชายหลอกและขายฝันมาก่อน ทำไมผู้ชายอยู่ฮ่องกงต่อไม่ได้ ก็ไปลองถามพ่อของลูกเธอดู แต่ภาษาไอซ์จะคุยกับผัวฝรั่งรู้เรื่องมั้ย ในวงการงาน Art เขารู้จักชื่อเสียงผัวนางดี แต่ไอซ์คงไม่รู้เพราะภาษาไม่ได้ดี ขนาดจะสื่อสารเรื่องลึกซึ้งได้ ปล่อยท้องซะแล้ว ถ้าเธอแน่จริงก็โพสต์รูปผู้ชายเลย แต่บอกเลยว่าผู้ชายไม่กล้าแน่นนอน เพราะมีสลักหลังเพียบ”

