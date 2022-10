เจบี Got7 ขอบคุณอากาเซ่ ต้อนรับอบอุ่น โชว์วลีฮิต “รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสง” ลั่นพร้อมลุย! เวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก

เจบี Got7 ขอบคุณอากาเซ่ / วันที่ 13 ต.ค.2565 ที่ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท22 ศิลปินเกาหลีชื่อดัง แจบอม หรือ เจบี Got7 เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก 2022 WORLD TOUR JAY B “TAPE: PRESS PAUSE” in Bangkok หลังเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงวานนี้(12ต.ค.) ท่ามกลางอากาเซ่ที่ไปรอต้อนรับที่สนามบินอย่างอบอุ่น



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนุ่มเจบี ปรากฏตัวพร้อมกล่าวทักทายสื่อมวลชนเป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ ผมเจบี Got7” จากนั้น ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร พิธีกรในงาน ได้ถามถึงเรื่องที่แฟนๆ ไปรอต้อนรับที่สนามบินเมื่อวานนี้ เจบี กล่าวว่า “เมื่อวานนี้ที่สนามบินผมตกใจมากๆ ที่มีแฟนๆ มารอให้กำลังใจกันเยอะ ต้องขอบคุณทุกคนมากๆ เลย วันนี้ในงานแถลงข่าวก็เหมือนกัน ต้องขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนที่มากัน ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ”

มาเมืองไทยครั้งนี้ในรอบ 3 เตรียมภาษาไทยอะไรมาพูดกับแฟนๆ บ้าง? “ตอนนี้ผมยังไม่มีคำไหนที่เตรียมมาแต่หลังจากนี้จะขอเรียนจากพี่ล่ามครับ (ดีเจนุ้ยอาสาสอนให้?) ผมบอกตรงๆ ค่อนข้างกังวลว่าพี่จะสอนคำไหน แต่ก็ลองดูแล้วกัน” ทั้งนี้ เจบี ได้พูดตามดีเจนุ้ยว่า “เจบี ไม่ใช่ เจซี แจบอม ไม่ใช่ แจกัน รักไม่ใช่…ดวงดาวเมื่อพราวแสง” พร้อมทำเสียงเป็นทำนองเพลงอย่างน่ารัก



ถือเป็น World Tour Concert ครั้งแรกในฐานะศิลปีนเดี่ยว รู้สึกอย่างไรบ้าง? “ตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจว่าจะมีเวิลด์ทัวร์ ผมก็อยากที่จะมีคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆ สำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ ผมรู้สึกว่าการที่เราได้เล่นคอนเสิร์ตเหมือนเราไปกด Cassette Tape ให้เริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มจนจบ การแสดงของผมมันก็เหมือนกับการกดเทป แต่ที่มีคำว่า Press Pause เพราะหลังจากที่จบเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ก็ต้องกลับไปดูงานเพื่อที่จะเตรียมอัลบั้มต่อไป มันก็เหมือนกับเป็นการพอสเอาไว้แป๊บนึง แต่ไม่ได้เป็นการหยุดหรือ Stop”

บัตรคอนเสิร์ตเปิดขายปุ๊บหมดปั๊บ แถมยังต้องเพิ่มรอบอีก? “ตอนที่ได้ยินว่าบัตร Sold Out ยังรู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงเหรอ แล้วเพราะทางบริษัทเสนอมาว่าเปิดเพิ่มอีกสักรอบไหม ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันยังจะขายได้เหรอ แต่พอเปิดแล้ว Sold Out อีก ไม่รู้ว่าจะขอบคุณทุกคนยังไงที่ฟีดแบ็กดีมากขนาดนี้ ผมสัญญาและตั้งจัยเตรียมคอนเสิร์ตนี้เพื่อตอบแทนแฟนๆ ทุกคนเลย ส่วนว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากทุกคนไหม ไม่รู้เหมือนกัน ทุกคนคิดว่ามีหรือไม่มีครับ เอาเป็นว่ามาเช็กในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้แล้วกัน”

พูดถึงงานเพลงกับอัลบั้มล่าสุด Be Yourself อยากให้เล่าถึง Concept ของอัลบั้มนี้ และเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานนี้อย่าง go UP ให้รู้จักหน่อย? “ช่วงนี้ทุกคนก็คงจะยุ่งและเครียดงาน อัลบั้มนี้ก็คือเพลงที่อยากจะให้ทุกคนสนุกสนาน แล้วก็อยากสื่อสารว่าอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง คอนเซ็ปต์ทั้งหมดของอัลบั้มนี้ก็คือมีความเป็นอิสระมากๆ แล้วก็จำเอาไว้ว่า Be Yourself ถามว่าถ้าจะต้องเลือกหนึ่งเพลงในอัลบั้มนี้ให้กับแฟนคลับชาวไทย ผมก็จะแนะนำเพลง go UP เพราะรู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะและมีพลังกับประเทศไทยมากๆ”



มีงานอะไรที่จะให้แฟนๆ ได้ที่ติดตามอีกไหม? “ยังไงก็จะมีผลงานที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอน แต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการเวิลด์ทัวร์ก็จะตั้งใจเล่นคอนเสิร์ตไปก่อน”

มีโอกาสที่จะได้เห็น GOT7 คัมแบ๊กเร็วๆ นี้ไหม? “บอกตรงๆ เลยว่าคงไม่ใช่เร็วๆ นี้ แต่คือมันก็มีแน่นอนเพียงแค่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมงานด้วย แต่ก็อย่างที่บอกสัญญาว่าจะมีแน่นอน ยังไงก็อยากให้ทุกคนรอคอยและติดตามกันนะครับ”

คิดถึงสมาชิกคนไหนมากที่สุด? “ถ้าให้พูดถึงเมมเบอร์ที่คิดถึงที่สุดในตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยยังไงก็ต้องเป็น แบมแบม ผมบอกได้เลยว่าการที่ GOT7 ได้รับความรักมากๆ ในประเทศไทยก็มีส่วนเพราะว่าเรามีแบมแบมอยู่ในวงของเราด้วย”



ในช่วงท้ายของการแถลงข่าว หนุ่มเจบี โชว์ร้องเพลง go Up ให้ฟังสดๆ ก่อนจะฝากทิ้งท้ายว่า “อยากจะฝากถึงแฟนๆ ทุกคนว่าขอบคุณที่รอ เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาทุกคนก็ต้องเผชิญกับโรคระบาดอย่างโควิดที่ทำให้เราไม่ได้เจอกันนานมาก รวมถึงการต้อนรับที่ทุกคนให้มาผมบอกเลยว่าตกใจจริงๆ แต่ก็ต้องขอบคุณที่ให้การต้อนรับอบอุ่นขนาดนั้น

กำลังใจที่ทุกคนให้มามันทำให้ผมได้เติมพลังให้กับตัวเองได้อย่างดีมาก สัญญาว่าจะตอบแทนทุกๆ กำลังใจและทุกๆ ความรักในคอนเสิร์ตนี้ให้กับทุกคนแน่นอน อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและคอยอยู่เคียงข้างผม เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการทำงานต่อๆ ไป ส่วนผมก็จะตอบแทนด้วยผลงานดีๆ ให้กับทุกคนครับสำหรับตัวผมเองแล้วก็อยากที่จะมาประเทศไทยบ่อยๆ ถ้ามีโอกาสผมก็จะรีบมาหา สัญญาว่าจะมาประเทศไทยให้บ่อยมากขึ้นครับ”



สำหรับ 2022 WORLD TOUR JAY B “TAPE: PRESS PAUSE” in Bangkok จัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบ ในวันที่ 14-16 ต.ค.2565 ที่ IMPACT Exhibition Hall 5,6 เมืองทองธานี