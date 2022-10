กรี๊ดลั่น โฟร์ ศกลรัตน์ – ธามไท อดีตคู่รักหวนร่วมงาน โชว์ช็อตเด็ด! กลางคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ ร่วมร้องเพลง ชู้ทางไลน์ ทำเอาแฟนๆ แอบลุ้นรีเทิร์น

เรียกว่าเป็นปาร์ตี้สุดมันส์แห่งปีสมกับแฟนๆ ที่ #โตมากับกามิ เฝ้ารอการกลับมาในรอบเกือบ 10 ปี สำหรับ COOLfahrenheit ร่วมกับ อำพลฟูดส์ 35 ปี และคามูซี present kamikaze party 2022 ที่ชวนรวมพล คนกามิยุค 2000 มาร่วมร้องเพลงฮิตที่คิดถึงกันแบบตะโกนลั่น พร้อมแดนซ์มันส์ๆ สนั่น อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา

โดยบรรยากาศความสนุกสนานเริ่มต้นตั้งแต่เปิดปาร์ตี้ เมื่อศิลปิน กามิกาเซ่ ทั้ง 22 คน FOUR-MOD (โฟร์ ศกลรัตน์, มด ณปภัช) , FFK (เฟย์ พรปวีณ์, ฟาง ธนันต์ธรญ์, แก้ว จริญญา) , WAII (หวาย ปัญญธิษา) , MILA (มิล่า จามิล่า), K-OTIC (เขื่อน ภัทรดนัย, โทโมะ วิศว, ป๊อบปี้ ภานุ, เคนตะ, จงเบ พาร์ค) , KNOMJEAN (กุลมาศ สารสาส) , PAYU (พายุ คลาร์ค) , SISKA (มิน พัฑฒิดา, แจม ชลธร) , SWEE:D (มิน พัฑฒิดา, พิม พิมประภา, จินนี่ เขริกา), 3.2.1 (URBOYTJ, GAVIN.D, ป๊อบปี้ ชัชชญา) และ TIMETHAI (ธามไท แพลงศิลป์) ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีเรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์ พร้อมร้องเพลงชาติของชาวกามิด้วยกันใน รักฉันเรียกว่าเธอ

จากนั้น 3 สาว FFK พาทุกคนย้อนกลับไปแชตหาใครสักคนใน MSN ตามด้วยสาว WAII ที่มาชวนเต้นเบาๆ กับ ไม่รักเธอ พร้อมขยับต่อในเพลง แฟนใหม่ โดยกลุ่มศิลปินบอยแบนด์ในตำนาน K-OTIC แล้วส่งต่อให้หนุ่ม PAYU มาโชว์สเตปใน SEXY BAD GIRL, ONE KISS

ส่วนสาวสวย MILA ก็ขอมาโชว์เพลงเท่ๆ น่ารักๆ ใน Lovin’U, บอกเค้าว่าเราไม่ใช่เพื่อนกัน, ปากดี ขี้เหงา เอาแต่ใจ ก่อนส่งต่อให้สาวเสียงทรงพลัง KNOMJEAN ได้ปล่อยเพลงฮิต ตามใจปาก พร้อมเมดเล่ย์ซึ้งๆ เลิกกับฉันได้มั้ย, อย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกัน, ทำใจไม่ได้, ไม่มีเธอก็ยังมีฉัน, ความเจ็บไม่มีเสียง, เป็นเพื่อนเธอไม่ได้จริงๆ

มาถึง 2 สาวดูโอ้ SISKA ที่ขึ้นมาส่งเพลงน่ารักสดใส ต่อจากคำว่ารัก, อย่ามากมาย ตามด้วย SWEE:D ที่รวมตัว 3 สาวสวยใสให้มาปล่อยความหวานใน ห้าม, ฉากเรียกน้ำตา ก่อนจะสลับอารมณ์กับ WAII สาวแซ่บแห่งวงการที่มาออกลีลาใน รักฉันทำไม และเมดเล่ย์ ตกหลุมรัก, เพื่อนใจน้อย, ฝากไว้อีกวัน, เสียใจแต่ไม่แคร์ และ ห่างกันสักพัก ที่ทุกคนร้องตามกันลั่น

ก่อนจะมามันต่อกับหนุ่มมาดเซอร์ TIMETHAI ใน รักกว่านี้ไม่มีอีกละ, แฟนพันธุ์ท้อ ตามด้วยเพลงช้า มีอะไรอีกมั้ยที่ลืมบอก, จบมั้ย ที่เคยมัดใจแฟนเพลง

ส่วนใครที่คิดถึงกลุ่มศิลปิน T-Hop อย่าง “3.2.1” ก็ไม่ผิดหวัง เพราะทั้ง 3 คนกลับมา On stage พร้อมกันอีกครั้งในเพลงเดบิวต์ เขย่า ตามด้วย ไม่มีใครผ่านมาทางนี้, มีอีกไหม, แค่ที่รัก และ รักต้องเปิด(แน่นอก) เพลงฮิตสุดปังที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาเต้นสับอกกันยกฮอลล์ แล้วมากรี๊ดกันต่อกับสาวๆ Seven Days เวอร์ชัน 2022 ที่มี เฟย์, จินนี่, พิม, เขื่อน, หวาย, มิน, มิล่า ขึ้นมาเซอร์ไพรส์ในเพลง ภาวะโลก LUV แบบใสๆ ไม่แพ้กัน

และก็ถึงเวลาของแขกรับเชิญพิเศษ เติร์ด-ลภัส งามเชวง หนุ่มหล่อหน้าใสที่มากระชากใจสาวๆ ในเพลง ที่ระทึก, REMINDED ME ก่อนจะกลับมาพบกับคู่ดูโอ้ในตำนาน FOUR-MOD ที่มาชวนทุกคนร้องเล่นเต้นตามใน เด็กมีปัญหา, หายใจเป็นเธอ, ละลาย และรวมเมดเล่ย์เพลงอกหัก รักได้รักไปแล้ว, ใครทิ้งใครก่อน, ผู้ชายใจเย็น, เปลี่ยนกันไหม

ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ 3 สาวเกิร์ลกรุ๊ปในดวงใจ FFK กลับมาร้องเพลงที่ทุกคนคิดถึงใน คำถาม, BABY BOY, แฟนคนนึง ก่อนจะโชว์เมดเล่ย์เพลงฮิต ไม่ใช่อิจฉา, อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ, อย่าให้ความหวัง และตอกย้ำซ้ำอีกทีกับ คำถาม

ก่อนจะเศร้าไปมากกว่านี้ กลุ่ม T-Pop บอยแบนด์ “K-OTIC” ก็กลับขึ้นมาโชว์สเตปเท่ใน ทิ้งเขาซะ, FREESTYLE จากนั้น เขื่อน, เคนตะ, จงเบ” ในนาม “Monkey Hero ก็ชวนสาวๆ “FFK” มาเต้นกันต่อใน ถ้าเธอมีจริง เวอร์ชัน 2022 ส่วนหนุ่ม 2High “โทโมะ, ป๊อปปี้” ก็ขอโชว์ลีลาใน Dejavu และรวมเมดเล่ย์โยกตัวเบาๆ เหงาปาก, รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก, อยู่ในช่วงปรับปรุง

ในช่วงสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุด กลุ่มศิลปิน กามิกาเซ่ ก็พร้อมใจกันขึ้นมาพาทุกคนย้อนกลับไปวัยมันในจังหวะสนุก ขัดใจ ก่อนจะให้เต้นกันต่อแบบยาวๆ ไปกับ CHATSANOVA, HONEY I HATE YOU, ชู้ทางไลน์, จีบได้แฟนไม่รัก, WE WILL LOVE U, ไม่ต้องให้ทั้งโลกรักเรา

พร้อมโบกมือลาด้วยความสนุกความทรงจำกับเพลงชาติของชาวกามิอีกครั้งใน รักฉันเรียกว่าเธอ, เพลงรัก, FORWARD ถือเป็นการกลับมาปาร์ตี้ครั้งยิ่งใหญ่สุดประทับใจของวัยรุ่นที่ #โตมากับกามิ รอคอยมาเกือบ 10 ปี และจนกว่าจะพบกันใหม่ #กามิกาเซ่.