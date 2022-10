ช่อง 8 จับมือ Viu ครั้งแรก ขยายกลุ่มเป้าหมาย เสิร์ฟคอนเทนต์ดังข้ามแพลตฟอร์ม มอบความสนุกส่งท้ายปี เอาใจผู้ชมตอบโจทย์ทุกช่วงอายุ

เดินหน้าลุยตลาด ขยายวงกว้างเสิร์ฟคอนเทนต์ละครในทุกแพลตฟอร์ม สำหรับสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ผู้ผลิตละครคุณภาพ ครบทุกรสชาติ ตอบโจทย์คุณผู้ชมในทุกช่วงอายุ ล่าสุดถือเป็นก้าวครั้งสำคัญ ครั้งใหม่ที่ละครไทยของทางช่อง 8

อาทิ เรือนสายสวาท ของผู้จัด เอ๊ะ-อิศริยา, เรือนร่มงิ้ว ของผู้จัด ต่าย-นัฐฐพนท์ และอื่นๆ อีกมากมาย ลงจอที่ Viu (วิว) แชมป์เจ้าตลาดแห่ง OTT เบอร์ 1 ในอาเซียน (Update ข้อมูลล่าสุด เดือนมิถุนายน 2565) เป็นครั้งแรก

ด้วยเนื้อหาการเล่าเรื่องที่ปรับใหม่ แบบ Exclusive ที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น พบกับซีนเด็ด ซีนขยายแบบจุใจ ที่ผู้ชมไม่ได้ชมกันสดๆ บนหน้าจอมาก่อน สามารถรับชมอีกครั้งได้ทาง Viu โดยแต่ละเรื่องล้วนแต่เป็นละครชื่อดัง และประสบความสำเร็จของทางช่อง 8

นอกจากความพิเศษของละครไทยชื่อดังที่คิดถึงกว่า 11 เรื่อง ได้รับชมกันแล้ว ทาง Viu ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของฐานผู้ชมคอนเทนต์บันเทิงที่โดดเด่นของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และนับว่าเป็นพันธมิตรใหม่ ที่ร่วมมือกันครั้งแรก จึงขอมอบของขวัญสุดพิเศษส่งท้ายปี ให้กับแฟนๆ

ด้วยการส่งซีรีส์เกาหลีเรื่องดัง อาทิ River Where the Moon Rises, Lovers of the Red Sky, Now, We are Breaking Up, One Ordinary Day ที่สร้างเรตติ้งถล่มทลายในหลายประเทศ โดยจะออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 14.45 น. ประเดิมด้วยเรื่อง Lovers of the Red Sky ลงจอให้ชมกันแล้ว บนหน้าจอช่อง 8

คุณนงลักษณ์ งามโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เป็นครั้งแรกที่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมมือกับทาง Viu ผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรีมมิ่ง ยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาค ซึ่งทางช่อง 8 เล็งเห็นถึงความสำคัญกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัล”

“โดยมุ่งเน้นนำคอนเทนต์ความบันเทิงไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตละครคุณภาพหลากหลายแนว เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ละครของทางช่อง จะได้ให้ผู้ชมได้ชมกันอีกครั้ง ในเวอร์ชั่นสุดพิเศษ ความเข้นข้นถึงใจผ่านการเล่าเรื่องแบบใหม่”

“โดยแต่ล่ะเรื่องที่ทางช่อง 8 คัดสรรมา มีคุณภาพและสามารถสร้างเรตติ้งความนิยมให้กับทางช่องเป็นอย่างมาก อย่างเช่นละคร เรือนร่มงิ้ว ที่มีความเข้มข้น สไตล์ช่อง 8 สอดแทรกในเรื่อง LGBTQ ผ่านการทำละครพีเรียดครั้งแรกในประเทศไทย หรือจะเรื่อง เวราอาฆาต ที่ได้นักแสดงชื่อดัง เคลลี่ ธนะพัฒน์, โอม อัชชา มาตีแผ่เรื่องจริงจากการทารุณกรรมสัตว์ สะท้อนเวรกรรม ย่อมให้ผลแก่ผู้กระทำเสมอ และยังมีอีกหลายเรื่อง หลากหลายแนว”

“ซึ่งทั้งหมดล้วนสร้างเรตติ้งและมีกระแสในโลกออนไลน์อย่างดี ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการผลักดันคอนเทนต์ช่อง 8 ให้เป็นที่รู้จักในระดับหลายประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางช่อง 8 มั่นใจว่าละครสไตล์ที่ชัดเจนของช่อง ทาง Viu จะช่วยพาคอนเทนต์ต่างๆ ของช่อง 8 ไปสู่ผู้ชมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มและสามารถขยายฐานกลุ่มผู้ชมละครช่อง 8 ได้”

คุณอคิรากร อิกิติสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Viu (วิว) ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะนี่เป็นครั้งแรกในการร่วมมือกันกับทางช่อง 8 แล้วยังเป็นครั้งแรกที่ได้นำคอนเทนต์เกาหลีพากย์ไทย ลงจอกันให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มที่ โดยการร่วมมือครั้งนี้เป็นจังหวะที่ดีและตรงกับกลยุทธ์ Localization ที่ทางเรากำลังทำอยู่ในช่วงนี้ เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ชมคอนเทนต์ และยังหวังอย่างยิ่งว่า ผู้ชมจะสนุกกับคอนเทนต์ที่ทางเราเตรียมไว้ให้อีกด้วย”