หวานไม่แผ่ว นาย – ต้น “อยู่ด้วยกันมา 3 เดือน มีแต่ความสุข”

หวานไม่แผ่ว นาย – ต้น / เรียกว่าความหวานทวีคูณเพิ่มขึ้นทุกนาที สำหรับนักแสดงสาว ‘นาย’ ชนุชตรา สุขสันต์ ที่หลังจากประกาศเลิกโสด พร้อมอวดรูปคู่กับหนุ่มนอกวงการ ‘ต้น ศิริมงคลเกษม’ ทำเอาเพื่อนๆ เข้าไปคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมาก



ล่าสุด (3 พ.ย. 65) ความหวานไม่แผ่วลงเลย เมื่อ นาย โพสต์รูปที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกัน ลงไอจีอีกครั้ง chanuchtra พร้อมกับข้อความ “My love for you is deeper than the ocean. 💙🏝🪝🛥 อยู่ด้วยกันมา 3 เดือนแล้วนะน้องหลามของพี่หลาม ตั้งแต่มีเทอช้านมีฟามสุก อิอิ คนดี…ขอบคุณมากนะคะที่น่ารักกับเค้า”





งานนี้มีคนเข้ามาแซวเป็นจำนวนมาก อาทิข้อความว่า “น่ารักมากๆ ครับพี่นาย คนโสดตายเรียบเลยครับ” , “ความรักกกกก💓💓💓” หรือ ส่งไอค่อนรูปหัวใจแบบรัวๆ 💖💖💖 เป็นต้น



ขอบคุณไอจี chanuchtra