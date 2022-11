สุดเซอร์ไพรส์ “ไอซ์ พาริส” โผล่แจมบนเวทีคอนเสิร์ต LANY

เดินทางมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 4 สำหรับ LANY หลังจากที่เคยสร้างปรากฏการณ์แฟนแน่นฮอลล์ จนต้องเพิ่มรอบมาแล้ว เมื่อปี 2019 กับ LANY Malibu Nights World Tour in Bangkok และในครั้งนี้พวกเขากลับมาพร้อมกับทัวร์คอนเสิร์ต LANY A November To Remember Live in Bangkok ที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี แต่ก็ยังได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลาม จนต้องเพิ่มรอบอีกครั้ง เป็นวันที่ 3-4 พฤศจิกายน โดยครั้งนี้ได้ขนเพลงฮิตมาเพียบ ทั้งจากอัลบั้มเก่าๆ รวมถึงอัลบั้มล่าสุด gg bb xx

และต้องบอกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์อย่างมาก เมื่อศิลปินไทยสุดออต อย่าง ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต โผล่แจมบนเวที หลังจากที่ LANY เล่นเพลง “dancing in the kitchen” โดย Paul Klein นักร้องนำของ LANY โผเข้ากอดทักทายไอซ์ พาริส ทันทีที่ขึ้นเวทีมาร้องเพลงด้วยกัน เป็นการสร้างโมเมนต์พิเศษให้น่าจดจำขึ้นไปอีกด้วย



ทั้งนี้ หนุ่มไอซ์ ก็ได้ลงรูปและคลิปเบื้องหลังการร่วมงานสุดเซอร์ไพรส์นี้ในไอจี พร้อมแคปชั่นว่า “Thank you @thisislany and @universalmusicth for having me.” ท่ามกลางแฟนคลับและคนในวงการข้ามาชื่นชมมากมาย