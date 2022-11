สร้างปรากฏการณ์ใหม่เลย ทายาทอดีตพระเอก ตู่ จารุศิริ ดาราสาวเซอร์ไพรส์ขอ บี แฟนหนุ่มแต่งงาน น้ำตาไหลไม่หยุด หลังคบหาดูใจกันมานาน 4 ปี

ลูกสาวอดีตพระเอกดังในตำนาน ตู่ จารุศิริ ภูวนัย ทายาท นาท ภูวนัย หลังเพิ่งเผยภาพได้รับช่อดอกไม้งานแต่งน้องชาย พร้อมเผยโมเมนต์เจ้าตัวอ้าปากตกใจ เช่นเดียวกับคุณพ่อก็สีหน้าตกใจพอๆกัน พร้อมแคปชั่นว่า คุณผู้ชมคะ ตัดภาพไปที่หน้าพ่ออิช้าน ลูกสาวจะขายออกล้าว

ล่าสุด ตู่ จารุศิริ โพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่า “Finally he say yes ว่าจะไม่ร้องละนะ ” โดยเผยคลิปบรรยากาศทำเซอร์ไพรส์ขอ บี แฟนหนุ่มแต่งงานสุดโรแมนติก

ทั้งนี้ดาราสาวสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้ออกมาด้วย ขณะควักแหวนขึ้นมาขอฝ่ายชายแต่งงาน ทั้งยังเผยว่า อยู่มาจะ 46 ปีแล้วก็ไม่เคยจะขอใครแต่งงานมาก่อน “แต่งงานกันนะ” ซึ่ง บี แฟนหนุ่มก็ตอบตกลงแต่งงาน พร้อมสวมกอดกันแน่น

ท่ามกลางเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมทำเซอร์ไพรส์ใส่ชุดขาวมาในงานกันอย่างพร้อมเพรียงด้วย เมื่อถามฝ่ายชายก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มาก ทั้งนี้มีคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก