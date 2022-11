May ชาวไทยสุดฟิน “พัคจีฮุน” เยือนไทยโชว์จัดเต็ม หยอดคำหวานผมรักคุณ

May ชาวไทยสุดฟิน / เมื่อวันที่ 21 พ.ย. “พัคจีฮุน” (Park Jihoon) นักร้องและนักแสดงชาวเกาหลีใต้ มาร่วมงาน Into The Korea Verse: White Winter Multiverse With K-pop&T-pop star ที่ชั้น G สยามย่าน มิตรทาวน์ เต็มไปด้วยเหล่า May ชาวไทย(ชื่อแฟนคลับ) ต่างมาปักหลักรอต้อนรับ “พัคจีฮุน” (Park Jihoon) นักร้องและนักแสดงที่ตัวเองรักกันอย่างคับคั่ง ซึ่งงานนี้ พัคจีฮุน ได้มาโชว์ร้องเล่นเต้นจัดเต็มให้แฟนๆได้ชม เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นศูนย์การค้า

ซึ่งก่อนที่จะทำการแสดง พัคจีฮุน ได้ตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาหาแฟนๆชาวไทยอีกครั้ง “สวัสดีครับ ผม ‘พัคจีฮุน’ เป็นนักร้องและนักแสดง ดีใจที่ได้เจอพี่ๆทุกคน”

โดย พัคจีฮุน ได้เผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นต้องบอกว่าช่วงโควิดไม่ได้มาเมืองไทยนานมาก ใจจริงอยากรีบมาให้เร็วกว่านี้ และพอได้มาก็ดีใจที่ได้แสดงบนเวที และเมื่อวานได้แฟนไซน์ด้วยก็รู้สึกแปลกใหม่ดี”

พอถามว่าตอนนี้เกาหลีน่าท่องเที่ยวมาก และคนไทยไปเที่ยวเยอะมากเลย ส่วนตัวจีฮุนชอบเที่ยวที่ไหน และอยากแนะนำคนไทยไปที่ไหนบ้าง นักร้องและนักแสดงหนุ่มตอบว่า “จริงๆ ล่าสุดช่วงที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยในเกาหลี เพราะมีโปรเจ็กต์เยอะมาก ไม่ว่าจะพวกละครและรายการเพลงต่างๆ

เสียดายเหมือนกันที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยว แต่จริงๆเกาหลีมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลย อยากให้ทุกคนมากัน ถ้าในโซลอยากแนะนำ ควางฮวามุน และ นัมซาน ทาวเวอร์ แต่สิ่งที่อยากแนะนำเป็นพิเศษคือ คังนึง (Gangneung) อยากให้ทุกคนไปดูหิมะ ไปกับคนรักไปสร้างความทรงจำดีๆที่นั่น”

สำหรับการมาเมืองไทยครั้งนี้ของ พัคจีฮุน นั้นก็ไม่ใช่ครั้งแรก ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า “เอาจริงๆ แล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมมาบ่อยมากๆ เลยรู้สึกสนิทสนมกับประเทศไทยเป็นพิเศษ และชอบอาหารของเมืองไทยนั่นก็คือข้าวผัดปู ซึ่งเพิ่งรับประทานไป 2 จานเลยทีเดียว เพราะเป็นอาหารที่มาไทยต้องรับประทานเป็นอย่างแรกเลย”

สุดท้าย พัคจีฮุน ได้ฝากบอก May ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) ด้วยว่า “คิดถึงMay ชาวไทยทุกคนเลยนะครับ แล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ด้วย ก็อยากให้ทุกคนรักจีฮุนในฐานะนักร้อง และนักแสดงด้วยนะครับ ผมรักคุณ”