ซอนโฮฮาดาไทยเฮลั่น! พระเอกดังเกาหลี คิมซอนโฮ เปิดแฟนมีตติ้งในไทยรอบสอง ตามคำเรียกร้อง

ทนคำเรียกร้องไม่ไหว! หลังพระเอกหนุ่มแดนกิมจิ คิมซอนโฮ เจ้าของลักยิ้มละลายใจ ทำโลกโซเชียลแทบระเบิด เมื่อเปิดขายบัตรแฟนมีตติ้ง KIM SEON HO ASIA TOUR IN BANGKOK < ONE, TWO, THREE. SMILE > ไปเพียง 3 นาที บัตรก็ SOLD OUT ทันที ทำให้แฮชแท็ก #คิมซอนโฮ #KimSeonHo #2023KIMSEONHOASIATOURINBANGKOK ขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้แฟนๆ ที่พลาดการกดจองบัตร ยังส่งข้อความเรียกร้องว่าอยากให้จัดรอบสอง งานนี้ทางต้นสังกัด SALT ENTERTAINMENT และผู้จัดบริษัท 247 ENTERTAINMENT ก็ใจเด็ดใจถึงไม่รอช้าจัดรอบสองให้ตามคำเรียกร้องให้สาวกคนรัก คิมซอนโฮ ได้มีความสุขแบบทั่วถึงกันไปเลยทันที

โดยเปิดให้จองบัตรงาน KIM SEON HO ASIA TOUR IN BANGKOK < ONE, TWO, THREE. SMILE > รอบสอง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00น. ผ่านช่องทางของ ALL TICKET ไม่ว่าจะเป็นหน้าเคาท์เตอร์หรือเว็บไซต์ WWW.ALLTICKET.COM/ โดยบัตรจะมีราคา 6,500/ 5,500/ 4,500/ 3,500/ 2,500 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 247 ENTERTAINMENT

งานนี้ “ซอนโฮฮาดาไทย” เตรียมตัวกันให้พร้อม แล้วมาเก็บเกี่ยวทุกความประทับใจและส่งเสียงกรี๊ดให้ดังลั่น ได้ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER