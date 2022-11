“พี่แจ็ค” เผยเรื่องราวสุดลึกซึ้ง! อยากแต่งงานก่อนอายุ 35 มีลูก 3 คน พร้อมชมสาวไทยสวยและมีเสน่ห์

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับ Woody FM on Stage with Jackson Wang ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รายการ Woody FM ยกมาให้ชมกันสดๆ ในรูปแบบโชว์ On Stage แบบ Uncut และ Uncensor โดยประเดิมแขกพิเศษคนแรก แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) ศิลปินหนุ่มสุดฮอตระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

เปิดฉากด้วยการพูดคุยถึงเรื่องราวที่เป็นตัวตนแบบลึกซึ้งในอีกมุมชีวิตของ แจ็คสัน หวัง ทั้งเรื่องครอบครัว ความฝัน พร้อมสปอยคอนเสิร์ต และยังเล่าถึงเรื่องความรัก ที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อน ชีวิตที่รายล้อมไปด้วยคนที่รักมากมาย แต่ลึกๆ แล้วเขาก็กลับรู้สึกเหงา อีกทั้งยังได้เผยว่าอยากแต่งงานก่อนอายุ 35 ปี และอยากมีลูก 3 คน แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับภรรยาในอนาคตด้วย อยากได้คนรักที่คอยสนับสนุนกัน ที่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้ตามความฝันของตัวเอง พร้อมกับกล่าวชมสาวไทยว่าสวยและมีเสน่ห์ จากนั้น วู้ดดี้ เซอร์ไพร์สเปิดตัว น้องเคนโซ่ สายแดนซ์หน้านิ่งมินิแจ็คสันตัวน้อยที่ออกมาเต้นเพลงของ แจ็คสัน หวัง แบบเป๊ะมาก งานนี้ทำเอาพี่แจ็คเป็นปลื้มจนต้องขอดวลเต้น เรียกเสียงกรี้ดจากแฟนๆ ดังลั่นสนั่นเวที ต่อด้วยชวนชิมเมนูอาหาร Thailand Only ชื่อแบบนี้มีแค่ประเทศไทย อาทิ ขนมจีน , ลอดช่องสิงคโปร์ , ขนมโตเกียว , กล้วยแขก แต่ช่วงนี้พี่แจ็คไม่ทานคาร์โบไฮเดรต จึงต้องหาตัวช่วยมาร่วมทานอาหารด้วยกัน ถึงกับลงไปเลือกผู้ช่วยขึ้นมาบนเวทีด้วยตัวเอง และอาหารที่พี่แจ็คชื่นชอบที่สุดคือ ขนมโตเกียว

มารัชดาลัยทั้งที งานนี้พี่แจ็คต้องเล่นใหญ่โชว์ท่าชงกาแฟที่ต้องบอกว่าเขินกันจนฟินจิกเก้าอี้ในความหล่อและแสนทะเล้น หลังจากนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนต่างรอคอยเป็นไฮไลต์ของงาน ซึ่งแฟนๆ ได้ร่วมกันส่งคำถามมากมายก่อนเริ่มงาน เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีให้ แจ็คสัน หวัง ได้ตอบคำถามแบบสดๆ และสานฝันในทุกสิ่งที่ต้องการแบบใกล้ชิดและเอนเตอร์เทนที่สุด จนพี่แจ็คต้องร้องว่า “‘งานไม่ใหญ่แน่นะวิ” จากนั้น วู้ดดี้ ได้ชวนแฟนๆ ลุกเต้นเพลงคาเฟอีนพร้อมกับ แจ็คสัน หวัง ทุกคนต่างลุกขึ้นเต้นกันเอวพริ้วเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน ก่อนปิดฉากความประทับใจและอิ่มเอมหัวใจตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม เรียกว่าขนความสุขกลับบ้านกันไปเต็มกระเป๋า จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม แจ็คสัน หวัง ถึงเป็นที่รักของแฟนชาวไทย

