โมเมนต์ลูกชายสุดซึ้ง แห่ส่งกำลังใจ “น้องเร” คอยปลอบ-เช็ดน้ำตา ทาทา วันที่แม่เสียใจอ่อนแอ หลังนอนรพ.นาน40วันแล้ว

หลังจากนักร้องดัง เจ้าของฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์ ทาทา ยัง ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมานานนับเดือนหลังเจอมรสุมป่วยหลายอย่าง ล่าสุดเผยคลิป วันที่ 40 ของการรักษาตัว น้องเร ลูกชายคอยอยู่ข้างๆ ให้กำลังใจและคอยเช็ดน้ำตาให้คุณแม่ พร้อมข้อความในวันที่แม่ท้อแท้ว่า

Day 40 in the Hospital ในวันที่แม่รู้สึกท้อแท้ ขอบคุณพี่เรนะครับที่อยู่เคียงข้างแม่เสมอ เช็ดน้ำตาในวันที่แม่ร้องไห้ กอดแม่ในเวลาที่แม่อ่อนแอ ปลอบใจแม่ในวันที่แม่เสียใจ I Love You Much…always remember…You’re my strength, my reason for living #myrayoflight #PiiRay #myentiteheart #YourtheBestThingthatEverHappenedtoMe #myfavouritepersonintheworld #thebestpartofmyeveryday @missybow

โดยมีคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมาก อาทิ เจนนิเฟอร์ คิ้ม , หน่อย บุษกร , โบ สุนิตา , นัท มีเรีย , แก้ม วิชญาณี , ปิ่น เก็จมณี , บอย พิษณุ , กุ๊บกิ๊บ , โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ , แพนเค้ก เป็นต้น