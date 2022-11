สุนารี โชว์หวาน ครบรอบรัก 9 ปี วาวเตอร์ สามีเด็ก ลั่นจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยได้หยุดเลย หยอดคำซึ้งขอบคุณที่อยู่เคียงข้าง

คบหาดูใจกันมานานกับสามีฝรั่งตาน้ำข้าว วาวเตอร์ ก่อนจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่เมื่อปี 2559 สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาว สุนารี ราชสีมา เจ้าของเพลงดัง กราบเท้าย่าโม แม้อายุของทั้งคู่จะต่างกันมาก แต่ไม่มีผลต่อดีกรีความหวาน เพราะหมั่นเติมให้แฟนๆ ได้เห็นอยู่เสมอ

ล่าสุด สุนารี โชว์หวานครบรอบ 9 ปีกับสามีเด็ก โดยโพสต์รูปคู่พร้อมแปะแคปชั่นทั้งซึ้งทั้งฮาว่า “Anniversary 9 years วันนี้ 29 พย 56 9ปีที่แล้ว ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ฉันยังไม่เคยได้หยุดเลย ทำงานทุกวัน 9 ปีเต็มๆ ดวงเธอจะมาเกื้อกูลฉันอะไรขนาดนั้น บางทีฉันก็อยากหยุดบ้างนะเตอร์ แต่ก็ขอบคุณนะที่รักและเคียงข้างฉันมาตลอด Always love you ❤️ old woman @derave.w”

ขอบคุณภาพ IG : sunaree.r9