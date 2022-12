เผยภาพอัลตราซาวด์ชุดน่ารักทายาทพระเอก คุณย่าตั้งตารอ เปิดภาพหวาน เวียร์-วิกกี้ เผยหน้าลูกใกล้คลอด รูปแรกครอบครัว

วิกกี้ ภรรยา เวียร์ ศุกลวัฒน์ เผยโมเมนต์อุ้มท้องใหญ่มากๆแล้ว ถ่ายภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ก่อนทายาทตัวน้อยจะลืมตาดูโลกในอีกไม่ช้า พร้อมเขียนข้อความด้วยว่า Our first family photo @weir19 ด้านคุณแม่แหม่ม คุณแม่ของสามีก็เข้ามาคอมเมนต์ชมด้วยว่า Beautiful !! Love it ด้านแฟนคลับก็แห่คอมเมนต์เป็นโมเมนต์อบอุ่นละมุนมากด้วย

โดยล่าสุด วันที่ 9 ธ.ค.65 ว่าที่คุณย่า ก็ได้เปิดภาพลูกชาย ลูกสะใภ้ และหลานในท้อง ทั้งภาพอัลตราซาวด์ และชุดที่เตรียมไว้ให้หลาน พร้อมระบุแคปชั่นถึงลูกชายและลูกสะใภ้อีกด้วยว่า May you all be happy and healthy!! You are going to be a great parents!! @weir19 @vikkiiexplorer

ด้านลูกสะใภ้ ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า Mommy is so sweet. We can’t wait to see you soon ka ขณะที่ แฟนๆ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ตื้นเต้นนับวันรอแล้ว ส่วน เวียร์ เองก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวเช่นกัน พร้อมเขียนแคปชั่น Fashion set รูปครอบครัว รูป”แรก”ครับ @vikkiiexplorer