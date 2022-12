ตงตง กฤษกร เคลียร์ปมถูกผู้ใหญ่สั่งห้ามลงรูปหวาน เบส รักษ์วนีย์ ความรักยังมีเหมือนเดิม แต่ชีวิตต้องทำงาน จับมือฝ่าดราม่าให้กำลังใจกัน

เป็นอีกคู่ที่เคยหวานกันมากๆ พอโมเมนต์เหล่านั้นหายไป ก็มีกระแสออกมาเรื่อย ๆ ว่าทั้งคู่สะบั้นรักกันแล้ว สำหรับ พระเอกหนุ่ม “ตงตง กฤษกร กนกธร” และยูทูบเบอร์สาว “เบส รักษ์วนีย์ คำสิงห์”

ซึ่งก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิง ก็ยังโบ้ยให้มาถามฝ่ายชายเองว่าทำไมไม่ลงรูปคู่ด้วยกัน มีผู้ใหญ่สั่งห้ามหวานหรือเปล่า ล่าสุด (9 ธ.ค) เจอ หนุ่มตงตง ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งยุค Avatar: The Way of Water อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ เลยถามถึงประเด็นดังกล่าว

พอไม่มีโมเมนต์หวานคนก็มองว่ารักเราสั่นคลอน? “ต้องบอกอย่างนี้นะ ผมจะบอกทุก ๆ ครั้งว่าแต่ก่อนช่วงโควิด-19 แรก ๆ เลย ไม่มีใครมีงาน แล้วเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ได้ไปถ่ายยูทูบ ได้ไปที่นั่นที่นี่ด้วยกัน มันก็เลยมีโมเมนต์ต่าง ๆ ออกมา แต่ด้วยตอนนี้เราได้กลับสู่โลกที่เราเคยผ่านมาแล้วก็เลยต้องกลับมาทำงานหนักมาก ยิ่งตอนนี้หลังจากจบละครคุณชาย ก็มีงานนอก และยังมีละครใหม่ของปีหน้าด้วย”

เบสบอกเรื่องไม่ลงรูปคู่ให้มาถามตงตงเองว่าทำไมถึงไม่ลง ซึ่งมันมีข่าวลือว่าต้นสังกัดของเราสั่งห้ามไม่ให้ลงรูปคู่? “ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ช่วงนี้ผมทำงานหนัก ก็เลยไม่ได้ไปในสถานที่ที่จะถ่ายรูปด้วยกัน แต่เราก็ยังใช้ชีวิต กินข้าว ไปนั่นนี่แต่อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปลงให้ทุกคนได้เห็นกันเท่านั้นเอง”

พอไม่ได้ถ่ายรูปลงอะไรหวาน ๆ เหมือนเดิมมันต้องมีปรับจูนกัน? “มันก็มีครับ ถามว่ามีถ่ายไหมมันก็มีครับแต่อาจจะไม่ได้”

ด้วยเพราะงานเราเยอะขึ้นด้วยไหมเลยอยากจะมีภาพที่โฟกัสกับงานมากกว่าความรักที่ก่อนหน้านี้คือเยอะมาก? “ใช่ อันนี้ก็ด้วย หลัก ๆ เรื่องความรักของผมด้วยเมื่อก่อนเราก็เป็นคู่รักที่ถูกคนจับตามอง แต่สุดท้ายแล้ว ถามว่าความรักมีไหมมันยังมีอยู่ แต่ ณ ตอนนี้ผมต้องทำงานไปด้วย ผมจะพูดเสมอไม่ว่าจะวันทอง คุณชาย ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ประสบความสำเร็จเลย ผมอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ ผมอยากจะจริงจังกับมันให้มันมากขึ้นกว่านี้ ผมอยากไปไกลให้มากกว่านี้ ผมอยากจะจริงจังให้มากกว่านี้”

เบสเข้าใจฟีลนี้ของเรา? “มันก็มีการพูดคุยกัน มีการปรับจูนต่างๆ ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว”

อีกอันนึงคือเบสบอกว่าลงรูปไปก็จะโดนกระแส โดนดราม่าเลยไม่อยากจะลง? “เบสจะบอกเสมอว่าผู้หญิงจะโดนด่า ก็เป็นเรื่องของข้างนอก ผมจะคอยบอกน้องเสมอว่าสุดท้ายแล้วมันคือความรักของเราสองคน เราจะคิดยังไง จะยังไงผมก็อยากจะจับมือน้องไปด้วยกันสองคน ถามว่าข้างนอกที่เป็นกำลังใจให้ เราขอบคุณเขา เราดีใจมาก แต่อะไรที่ไม่ดีที่มันจะส่งผลต่อความรู้สึกเรา มันจะเข้ามาถึงในชีวิตประจำวันเราด้วย ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น อยากให้ฟังแต่สิ่งดี ๆ สิ่งอะไรที่มันจะใช้ชีวิตต่อ ๆ ไปก็อยากจะให้เรารับฟังกันสองคนมากกว่า”

ดูเบสก็เข้าใจอะไรมากขี้น เราก็จับมือก้าวผ่านดราม่ากัน? “ใช่ครับ ทุกครั้งที่เจออะไรเราก็จะพูดคุยกันเสมอ ก็ขออย่างเดียวคือไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจยังไงสุดท้ายขอแค่เราสองคนเข้าใจกันแค่นั้นก็พอแล้ว”

เบสบอกจากนี้ให้ตงตงเป็นคนออกมาพูดคนเดียวดีกว่า ขอไม่พูดเรื่องความรักแล้ว? “ส่วนใหญ่ผมจะไปร้องเพลงตามอีเวนต์มากกว่า ไม่ได้เจอสื่อหรือถูกสัมภาษณ์อะไรขนาดนั้น ถามว่าให้ผมออกมาพูดอะไรแบบนี้ สุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขอแค่เพียงเราสองคนรับรู้กันว่าเราอยู่ข้าง ๆ กัน อยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว”

ย้ำสถานะของเราทั้งคู่ตอนนี้หน่อย? “ผมกับน้องก็ยังรักกันเหมือนเดิม ยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเหมือนเดิม เราก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันอยู่เหมือนเดิม”

ล่าสุดน้องเรียนจบเตรียมรับปริญญา? “ก็ยินดีกับน้องด้วย น้องได้เกรดดีเลยก็ยินดีที่เขาประสบความสำเร็จ แฟนคลับหรือใครที่ชื่นชอบน้อง รักน้องก็ไปให้กำลังใจน้องด้วยวันที่ 15 ที่ ม.กรุงเทพ”

จะได้เห็นรูปคู่? “รอดูดีกว่าครับ ก็เตรียมตัวไปร่วมยินดีกับน้องครับ”

ของขวัญมีให้น้อง? “รอดูครับ แค่ผมไปแสดงความยินดีมันก็คือที่สุดแล้ว”

เราหนักใจไหมเพราะของขวัญน้องแต่ละชิ้นใหญ่ๆมีราคาทั้งนั้น? “จริง ๆ ผมเองก็คิดหนักเหมือนกันนะครับ พอคนไปโฟกัสเรื่องนั้น สุดท้ายมันจะไม่ได้ให้อะไรที่เราอยากให้ พอทุกคนโฟกัสว่าตอนนี้ทำมาหลักแสน ปีหน้าต้องหลักล้าน บางครั้งถ้าผมไปเจอสิ่งที่มันมีคุณค่าทางจิตใจที่มันราคา 10-50 บาท แล้วผมอยากจะให้เขา พอเป็นแบบนี้ผมจะกล้าให้เขาเหรอ ผมเลยจะบอกเสมอว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของความรักให้เป็นเรื่องของเราสองคนรับฟังกันเองเถอะ ใครที่ให้กำลังใจมาผมรับไว้ และผมอ่านตลอดครับ อะไรที่ไม่ดีบางครั้งก็อยากให้น้องไม่ต้องไปฟังมาก ไม่ต้องรับมันเข้ามาในชีวิตประจำวันเรา”