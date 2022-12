ยังจำกันได้หรือไม่ อดีตนักร้องดังกลับตัวกลับใจขอแฟนๆช่วยสนับสนุน ฮาเวิร์ด หวัง ต้องไปเป็นรปภ. สู้หาเงินดูแลครอบครัว ขายเสื้อผ้าด้วย นิกกี้ พิ้ม พี่ชาย ช่วยซัพพอร์ตทำแบรนด์เสื้อผ้า

เจ้าของเพลงฮิตในอดีต วงไจแอนท์ กับเพลงคุ้นหู “รสปูอัด” และ “เจ็บแปลบ” วงดนตรีที่มีสมาชิกเด็กลูกครึ่ง 3 คน คือ โจ , โทมัส , ฮาเวิร์ด หวัง โดยหนึ่งในสมาชิก อย่าง ฮาเวิร์ด หวัง หลายคนน่าจะยังคุ้นหน้าเพราะเคยเป็นอดีตแฟน เอมมี่ อมลวรรณ หรือ เอมมี่ แม็กซิม ระยะหลัง ฮาเวิร์ด หวัง หายเงียบไปพักใหญ่ เหตุถูกผลักดันออกนอกประเทศ ต้องเดินทางกลับไปไต้หวัน

โดยแฟนๆอาจจะติดตาม ฮาเวิร์ด หวัง ได้ตามโซเชียล เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เจ้าตัวมักลงโมเมนต์หวานรักครั้งใหม่กับสาวสวยต่างชาติ ผมบลอนด์ มีภาพคู่หวานๆ ลงโซเชียล

ล่าสุด ฮาเวิร์ด หวัง ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว หลังเคยทำร้านอาหารที่ไต้หวัน แต่มีอันต้องปิดร้านไปเนื่องสถาณการณ์โควิด ตอนนี้เจ้าตัวได้หันมาทำงานเป็น Secuirty บริษัทหนึ่งในต่างประเทศ ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย แต่เขาก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น แต่เจ้าตัวก็ยังบากบั่นทำงาน

ฮาเวิร์ด หวัง ยังได้ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองออกจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์อีกทาง โดยไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆ ที่ยังคงติดตามอยู่ โดยบอกว่า ขณะนี้ตั้งใจทำงานทุกอย่าง กลับตัวกลับใจแล้ว ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว หวังให้แฟนๆกลับมาสนับสนุนอีกครั้ง เร็วๆนี้จะเริ่มเข้ามาจำหน่ายในไทย

โดย ฮาเวิร์ด ยังได้ โพสต์ภาพ นิกกี้ พิ้ม ใส่เสื้อแบรนด์ของเจ้าตัว พร้อมบอกว่า My brother Thailand Celebrity Promote my Brand for me! พี่ชายผมใส่เสื้อผ้าที่ผมออกแบบให้! ลูกสาวเค้าเป็นนางแบบให้ผมด้วย!Promote KRAYZE KONG & WANG LEGACY! ฝากกดไลค์ให้ผมด้วย

Howard Wang