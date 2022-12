ต่อ ธนภพ ไม่กล้าเทียบ หลังถูกแซว หน้าเหมือน คังชานฮี ใต้ร่มราชินี แง้มความรักยังมั่นคงราบรื่น

เรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มฮอตมากฝีมือ สำหรับ ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร หลังละคร ใต้หล้า จบไปแล้วแต่กระแสที่คนพูดถึงยังไม่จางหาย แถมละครเรื่องดังกล่าวยังกลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ1 ในหมวดหมู่ ละคร / ซีรีส์ บน Google ปี 2565 อีกด้วย

ล่าสุด หนุ่มต่อ เดินทางมาร่วมงาน ALICE IN BORDERLAND FAN EVENT ที่ ลานหน้าร้าน Tim Hortons สามย่านมิตรทาวน์ เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมเรื่องที่หลายคนแซวว่าเจ้าตัวหน้าเหมือนนักแสดงเกาหลี คังชานฮี ผู้รับบท องค์ชายอึยซอง จากซีรีส์ดัง Under The Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี รวมถึงเผยแพลนเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ในฐานะที่เป็นพระเอกรู้สึกอย่างไรที่ ใต้หล้า เป็นคำค้นหาอันดับหนึ่งของกูเกิลในหมวดหมู่ละคร? “ไม่ขนาดนั้น มีไบร์ท นรภัทร และนักแสดงหลายๆ คน อย่างที่พูดตอนโปรโมตไปชื่อโปรเจ็กต์ของเรา ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณทีมที่ให้โอกาสก็ขอบคุณคนดูทุกคนครับ ผลลัพธ์มันก็เป็นการซัพพอร์ตอย่างหนึ่ง ทำให้เรารู้ว่ามีคนสนใจสิ่งที่เราทำนะ ฝากด้วยรวมถึง ใต้หล้า ที่จะรีรันปลายปีนี้ด้วย”

เกินคาดไหม เพราะมี Big Mouth ที่เป็นซีรีส์ดังของเกาหลีติดอันดับด้วย แต่ว่าเราคืออันดับ1? “เอาตรงๆ นะ เป็นเพียงคนทำงานตัวเล็กๆ คนหนึ่ง สุดท้ายอาจจะเป็นเพราะว่าในประเทศด้วยมั้ง อาจจะเป็นคนหมู่มาก เชื้อชาติเดียวกัน ถามว่าพอกระแสดีแบบนี้กดดันไหม ผมเป็นแค่คนทำงานเต็มที่และบังเอิญสไตล์การทำงานเราคือ เราให้ทั้งตัวและใจ ถือเป็นโชคเราแหละ ดีใจ ใต้หล้า เป็นอีกชื่อเรื่องหนึ่งที่ผมถูกเรียก มันบอกอะไรหลายๆ อย่างครับ สำหรับคนทำงาน มันก็เป็นกำลังใจ มันเป็นอีกบทที่เราโตมากับมัน”

ถามถึงเรื่องที่ถูกแซวว่าเหมือน คังชานฮี หรือ องค์ชายอึยซอง ในซีรีส์ Under The Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี? “เอาเป็นว่าฝากใส่รูปแล้วกัน ไม่กล้าจะเทียบพี่เขานะ ขอบคุณแล้วกันที่ทักมา งงเหมือนกัน แท็กมาไปจนถึงพี่ชายแท้ๆ ตัวเอง เขาบอกเหมือนเลยอ่ะ พอไปดูเขาไม่ได้แค่หน้าตาดี พี่เขาเล่นเก่งมากด้วย ก็จะติดตามต่อไป”

รู้สึกยังไงที่มีคนทักว่าหน้าคล้าย? “ไม่ค่อยนะครับ จริงๆ เริ่มต้นจากพีพีแหละ เป็นการพูดเล่นกันในค่ายกันก่อน จริงๆ เคยมีคนทักแต่ไม่เคยมีแบบชัดขนาดนี้ จะมีทักว่ามุมนี้คล้ายคนนี้จัง แต่คนนี้รู้ว่าเยอะ ไม่ใช่แค่แฟนคลับ แต่เป็นนักแสดงด้วยกันเลยที่บอกว่าเหมือน แต่เราว่าเขาหล่อกว่าแหละ (ยกให้เป็นแฝดพี่?) ถ้าวันหนึ่งใครคิดว่าผมจะเก่งเท่าเขานะครับ (ติดตามผลงานเขา?) ถ้าเป็นการแสดงผมเห็นอันนี้อันแรก”

ปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวไหน? “ไม่มีครับ คือแม่ผมเกิดปีใหม่ ผมทำงานก็ฝากพี่ชาย ฝากแม่ไปเที่ยวภาคเหนือ อาจจะกลับมาช่วงเคานต์ดาวน์มาฉลองที่บ้าน อาจจะให้เวลาคุณแม่ ตอนนี้ก็มีงานอื่นๆ ที่ต้องทำด้วย ปีนี้ก็ขอเบรกก่อน (มีสวดมนต์ข้ามปีไหม เห็นเป็นคนชอบสวดมนต์?) ไม่ขนาดนั้น ปกติแค่ทำเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบทำ แต่ไม่ได้ถึงขั้นไปสวดมนต์ข้ามปี”

คนรู้ใจเป็นยังไงบ้าง? “ปกติดีครับ ราบรื่น อยู่ตัวดี (เขาอยากจะเฉลิมฉลองปีใหม่?) ด้วยเรามีครอบครัว พอเรามีแพลนกับที่บ้าน ผมว่าไม่ใช่แค่เรา คนอื่นเขาก็จะมีแพลนของครอบครัวตัวเอง เรื่องเทศกาลเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลย มันไม่ได้แปลว่าปีใหม่เราจะต้องบินออกไปที่ไหน”

งานเยอะมีเวลาเจอกันบ้างไหม? “ผมคิดว่าผมแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ค่อนข้างดี หลังจากที่บริหารเวลาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมแบ่งทั้งถ่ายซีรีส์ รับงานอื่น พักผ่อนบ้าง (รีวิวชีวิตตัวเองหน่อย?) ปีนี้ไม่รู้ใช้คำว่าดีได้ไหม แต่กล้าพูดว่าปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าโชคดีแบบบอกไม่ถูก หมายถึงมวลรวมตอนสิ้นปี ความรู้สึกถึงสิ่งที่เราผ่านมาตลอดทั้งปี เรารู้สึกว่าปีนี้เราโชคดี”