คุณพ่อป้ายแดง เวียร์ ศุกลวัฒน์ เฮ! วิกกี้ คลอดลูกสาวแล้ว ตั้งชื่อสุดน่ารัก น้องวีลิน เพื่อนพ้องแห่ยินดี

ขึ้นแท่นคุณพ่อป้ายแดงเต็มตัวแล้ว สำหรับพระเอก เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ หลังภรรยาคนสวย วิกกี้ พีมนต์ญา คลอดลูกสาวแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันนี้(19ธ.ค.) ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับ

โดย หนุ่มเวียร์ โพสต์รูปพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกในห้องคลอด พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “Our Kanaros family and baby Wylyn(วีลิน) say hi to everyone😉😍🎉” แปลเป็นไทยได้ว่า ครอบครัวคณารศของเราและน้องวีลินมาทักทายทุกคนครับ”

งานนี้มีคำยินดีท่าส่งมาถึง คุณพ่อเวียร์ และ คุณแม่วิกกี้ กันอย่างมากมาย อาทิ ยินดีด้วยครับเฮีย, ซ้อมอุ้มลูกสาวเลยค่ะ, ตัวเล็กมาแล้ว, มาแล้วค่ะน้องวีลิน ยินดีด้วยนะคะพี่เวียร์ และครอบครัวคณารศ, คนจ๋วยของพี่ๆ น่ารักน่าชังที่สุดเยยย, ยินดีต้อนรับหลานสาวSWC ดีใจที่สุดกับน้องชายจ้า, ยินดีด้วยนะคะขอให้คุณแม่และน้องแข็งแรงไวๆ นะคะ เป็นต้น

ขอบคุณภาพ IG : weir19