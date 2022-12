เปิดโมเมนต์อบอุ่นน่ารัก ชมพู่ อารยา โพสต์ต้อนรับน้องสะใภ้คนสวย แพทริเซีย กู๊ด ฟากชาวเน็ตแห่โฟกัสรูปสุดท้าย

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับพิธีหมั้นระหว่างนางเอกคนสวย แพทริเซีย กู๊ด กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจ โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ที่จัดขึ้นอย่างอบอุ่น เมื่อวานนี้(20ธ.ค.) ท่ามกลางความชื่นมื่นยินดีจากคนในครอบครัวและญาติสนิททั้งสองฝ่าย

ล่าสุดนางเอกซุปตาร์รุ่นพี่ ซึ่งควบตำแหน่งพี่สะใภ้อย่าง ชมพู่ อารยา เอ.ฮาร์เก็ต ได้โพสต์ภาพบรรยากาศภายในงานที่อบอุ่นเนืองแน่นไปด้วยครอบครัวใหญ่ พร้อมเขียนข้อความต้อนรับน้องสะใภ้คนสวยว่า “Welcome nong @patriciagood to our family 🤗💖”

ในขณะที่ สาวแพทริเซีย ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอย่างน่ารักว่า “Thank you so much kaa p chommm😚🙏🏼💖” งานนี้นอกจากจะมีคนเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของพี่สะใภ้และน้องสะใภ้แล้ว ยังพากันคอมเมนต์รูปสุดท้ายของแม่ชม ที่เห็นแล้วมันได้ฟีลอย่างจริงๆ

ขอบคุณภาพ IG : chomismaterialgirl