เปิ้ล ไอริณ โอด เตรียมเพลง 6 ปี ถูกศิลปินดัง ก๊อบปี้-ปู้ยี่ปู้ยำ โพล่งแรง “ขี้ขโมย”

เปิ้ล ไอริณ โอด / ฮึดกลับมาทำเพลงในรอบหลายปี สำหรับ เปิ้ล-ไอริณ ศรีแกล้ว ที่ครั้งนี้ปรับโฉมจากเพลงลูกทุ่ง มาเป็นแนวฮิพฮอพ กับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า money (ฟังแล้วรวย) ที่ใช้เวลาบ่มเพาะกว่า 6 ปี

และล่าสุด ‘เปิ้ล’ เปิดบ้านย่านพระยาสุเรนทร์ ให้สื่อมวลชนเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ และเปิดใจถึงการกลับมาทำเพลงอีกครั้ง พร้อมฟาดไม่ยั้ง เหตุศิลปินดังขโมยผลงาน ที่ตนเองใช้หนึ่งสมองกับสองมือสร้างสรรค์งานเพลงชิ้นนี้ขึ้นมา

กลับมาจับไมค์ในรอบกี่ปี? “โอ้โห บอกได้เลยว่าเบรกงานเพลงมาประมาณ 6 ปีเลยค่ะ ไม่ได้จับงานเพลงเลย แต่ว่าเพลงนี้ทำมาตั้งแต่ 6 ปีก่อนแล้ว ตอนแรกวันที่เรานัดถ่ายเอ็มวีกลายเป็นวันแรกที่เคอร์ฟิวก็เลยเบรกยาวมาเลยถึงตอนนี้ใช้เวลาทั้งหมด 6 ปีเต็ม”

ชื่อเพลงอะไร ยังไง? “ชื่อเพลง money ตอนที่แต่งก็ตั้งชื่อนี้มาตั้งแต่ต้นเมื่อ 6 ปีก่อนแล้ว (มีวงเล็บด้วยว่า “ฟังแล้วรวย” ด้วย?) ใช่ money (ฟังแล้วรวย) เพลงนี้ความพิเศษคือเป็นเพลงแรกของวงการบันเทิงไทยที่เป็นเพลงฮิพฮอพ ที่มายเซ็ตให้กำลังใจผู้คน เพราะว่าเพลงนี้เปิ้ลเอาประสบการณ์ของตัวเอง เริ่มตั้งแต่ทำงานหาเงิน เล่าถึงความยากลำบาก และเป็นการให้กำลังใจกับเด็กรุ่นใหม่ด้วย”

เนื้อหาของเพลง ต้องอัพเดตจากเมื่อ 6 ปีที่แล้วยังไงบ้าง? “จริงๆ มีการอัพเดตเพราะว่า มีการโดนเอาไปก๊อบปี้ 1 ครั้งนะคะ เลยทำให้ต้องเปลี่ยนเนื้อเพลงใหม่บางส่วน ในส่วนที่เขาก๊อบปี้ของเราไป”

มีนักร้องดังเอาไป? “วันนี้วันมงคลของเปิ้ล อย่าพูดอะไรอัปมงคลเลย ถ้าคนกลับไปย้อนดูอินสตาแกรม เปิ้ลลากกระเป๋าแบกไปคนเดียวที่ห้วยกุ๊บกั๊บ เชียงใหม่ 3 วันเต็มๆ ที่ขึ้นไปอยู่บนยอดดอยที่ไม่มีไฟฟ้า ห้วยกุ๊บกั๊บปีหรือ 2ปีก่อน เขาไม่มีไฟฟ้า เปิ้ลกลับไปแก้เพลง ไปทำงาน แล้วหลังจากนั้นกลับมาเพลงเสร็จเปิ้ลรู้สึกภูมิใจมากๆ คือทุกอย่างมันออกมาจากหนึ่งสมองสองมือ ทุกถ้อยคำของเพลงนี้เปิ้ลเขียนด้วยตัวเองเลย”

“พอกลับมาปุ๊บก็เรียกประชุมโปรดิวเซอร์งานชิ้นนี้ ปรากฏว่าเขาก็เอาลูกน้องมาเรคคอร์ดเพลงของเปิ้ลไปหมดเลย ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็พยายามติดต่อเขา เขาไม่รับโทรศัพท์ แล้วก็เงียบหายไปเลย ผ่านไปประมาณ 2 เดือน ก็กลายไปเป็นเพลงของศิลปินอีกคนหนึ่ง ชื่อเพลงก็เหมือนกัน เพลงเปิ้ลขึ้นต้นไว้ว่า เฮ่บิตช์ เพลงเขาก็ขึ้นต้นด้วยประโยคเดียวกัน แล้วขึ้นต้นเพลงด้วยการลงรถสีดำเหมือนกัน ลงรถด้วยรองเท้าส้นสูง แล้วก็มีฉากที่ใส่ชุดเพชรอยู่ในห้องน้ำเหมือนกัน คือมันเหมือนกันประมาณ 30 อย่างค่ะ”

“ซึ่งเปิ้ลปรึกษาทนายเจมส์แล้ว ทนายเจมส์บอกว่าฟ้องไปก็ชนะ เพราะเปิ้ลมีสตอรี่บอร์ด มีการทำงานอย่างชัดเจนเลย วันนี้วันมงคลอย่าพูดเรื่องอัปมงคลดีกว่าค่ะ เอาเป็นว่าถ้าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาทำเพลงที่ออกมาเหมือนใคร เปิ้ลพูดได้เลยว่าเปิ้ลไม่ทำอะไรอย่างนั้น เพราะว่าเปิ้ลไม่สามารถด้อยค่าความเป็นศิลปินตัวเอง เป็นอีขี้ขโมยได้”

คิดไหมว่าศิลปินเขาอาจจะไม่รู้? “อะไรที่เปิ้ลไม่รู้เปิ้ลก็จะบอกว่าเปิ้ลไม่ทราบแต่เท่าที่เปิ้ลรู้คือ ทำไมไม่ออกไปพูดตอนนั้นเพราะว่าไม่อยากเป็นหมากของใครเพื่อวางเกมค่ะ เปิ้ลรู้สึกว่ามองในแง่ที่ดีนะเราตั้งใจจะถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้กับสังคม สิ่งที่เปิ้ลโมโหก็คือว่าเปิ้ลเองตั้งใจถ่ายทอดสิ่งดีๆ ประสบการณ์ดีๆ ให้กับวัยรุ่นจริงๆ แต่ว่าเขาเอาไปทำเหมือนปู้ยี่ปู้ยำ ยกแหกกีอย่างนี้ เพลงที่เราทำจากหนึ่งสมองสองมือนะ มีช่วงหนึ่งเปิ้ลเฮิร์ตมาก เปิ้ลเข้าป่าเปิ้ลเที่ยวปีนึงไม่กลับบ้านเลย คือเหนื่อยวงการมาก เปิ้ลขอบคุณตัวเองมาก ที่ลุกขึ้นมาสู้ได้ ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาสู้ทำไม แต่รู้ไหมเพลงนี้ควักเงินกว่าครึ่งล้านในการทำเพลง ไม่ได้เว่อร์นะเพราะมีฉากเรือยอชต์ด้วย มีปอร์เช่ เพลงนี้ลงทุนทุ่มสุดตัวเลย ทุบกระปุกนะไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่เราทำอะไรค่อนข้างเต็มที่ค่ะ”

“ในเพลงช่วงต้นเราจะกล่าวถึงความสุขนิยม ที่ต้นเพลงบอกว่า ‘เงินเท่านั้นที่น็อก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราโบยบิน (ร้องเพลง)’ อันนี้เปิ้ลแต่งเองทุกคำเลยนะคะ อีกท่อนหนึ่ง ‘ฉันเกิดมาเพื่อปัง แบงก์สีเทาคือพลัง รถถ้าไม่หรูไม่อยากเอาตูดไปถูเบาะ (ร้องเพลง)’ เพลงนี้เป็นเหมือนให้กำลังใจผู้คน ตอนแรกเราพูดถึงความสุขสบายความอวดรวย แต่ตอนท้ายเพลงจะร้องว่า กูเองก็เคยจนมาก่อน but now i can do ให้เงินมาเป็นฟ่อน ถ้าหวังแค่ขอผัวก็ถือว่ายังอ่อน”

ยากไหม จากลูกทุ่ง มาฮิพฮอพ และมีแร็พด้วย? “เปิ้ลเอาหัวใจออกมาเล่าเรื่อง นึกภาพว่าเด็กรุ่นใหม่กำลังยืนฟังเพลงเปิ้ลพูดอะไรสักอย่าง แต่ตอนจบเปิ้ลนึกคำในหนังสือที่อ่านประโยคหนึ่งแล้วทำให้เราสู้ ก็เลยร้องเป็นเพลงออกมาว่า กูไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่ร่ำรวย แต่ครอบครัวที่ร่ำรวยจะเกิดจากกูเว้ย”

โลเกชั่นเลือกบ้านตัวเอง? “อยากให้เห็นพัฒนาการชีวิต จริงๆ บ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่มีเงินหมื่นเดียว ตอนที่ดาวน์บ้านหลังนี้มีเงินหมื่นสุดท้ายเลย ก็ดิ้นรนทำงานทุกอย่างจนมีบ้านได้ มีรถในฝัน ไปเที่ยวได้ มีอิสระทางการเงิน มีอิสระทางเวลาและการใช้ชีวิต ถ้าใช้ฉากก็เป็นแค่บ้านคนอื่น แต่นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจ ประตูก็วาดเองด้วยมือ เราเรียนจิตรกรรม ความภูมิใจเราอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นเราจะไปถ่ายที่ไหนทำไมนอกจากที่นี่”

ชุดที่ใส่วันนี้? “ก็มีเป็นมุก มีเป็นทอง มีเพชร ตามธีมของเพลง มีทั้งหมด 4 ชุด (ฮิพฮอพ ห่างไกลจากตัวเราไหม?) ใกล้เคียงสุด เพราะฮิพฮอพเขาพูดอะไรออกมาจากใจ คาแร็กเตอร์เป็นตัวเอง ก่อนหน้านี้พยายามจะร้องเพลงลูกทุ่ง คนก็บอกว่าทำลูกทุ่งเสื่อมเสีย (หัวเราะ) ก็เลยคิดว่าคงไม่ทำฮิพฮอพเสื่อมเสียอีกนะ คิดว่าอันนี้คือตัวเองสุด เพราะเราก็ฟังฮิพฮอพ ฟังศิลปินใหญ่ๆ อยู่ตลอด เป็นตัวเองสุด ไม่มีอะไรฝืนตัวเองเลย”

กดดันไหม เพลงเก่าโดนใจหลายคน? “เพลงนี้มีท่อนเอาใจเก้งกวางด้วย เพราะลงทุนแกะภาษาลูลงไปในเพลงด้วย (เอาใจทุกเพศทุกวัยเลย?) ถูกต้องค่ะ ไม่เลือกเพศวัยเลย (ส่วนคนที่วิจารณ์เตรียมรับมือยังไง?) เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ต้องแคร์ใครทั้งสิ้น เพราะนับถือตัวเองเรียบร้อยแล้ว เปิ้ลมีความเคารพตัวเองแล้ว เพลงนี้เอาเป็นว่าถ้าใครเป็นพวกเดียวกันกับเปิ้ลก็จะพาเขาไป ถ้าใครไม่ใช่เส้นทางเดียวกับเราก็ไม่พาเขาไปด้วย จบค่ะ”

เพลงก่อนหน้าค่ายใหญ่ก็ซื้อเอาไปร้อง? “สาธุ (ยกมือไหว้) คนมักน้อยอย่างเปิ้ลเอาแค่ได้เข้าค่ายก็พอ พูดเล่นค่ะ เอาจริงๆ เพลงนี้ทุกคนคงทราบดีแล้วว่าที่มาทำเพลงได้เพราะคุณแม่เป็นนักร้องอาชีพ ตอนเด็กเราใส่ชุดแม่แล้วแม่เอาเราไปตีตัวลายเลย แล้วบอกว่าอย่ามาเป็นนะนักร้องน่ะ แล้วพอเขาป่วยหนักก่อนเสียท่านพูดว่าอยากเห็นเปิ้ลเป็นนักร้อง ก็งงว่าอะไร เราก็ทำเพลงเบนซ์สปอร์ต เราก็ทำเต็มที่ เชื่อไหมตอนคนดูครบ 100 คน เราดีใจมากเลย มันเกินคาดนะ พอตอนนี้คนดู 2 ล้าน แกรมมี่มาขอซื้อลิขสิทธิ์ 2 ครั้ง เราก็ได้ทุนคืน 10 เท่าแล้ว มันเกินกว่าที่เราคาดไว้ มันมาไกล สิ่งที่ได้จากแม่คือมรดกค่ะ”

เพลงนี้คาดหวังยังไง? “เอาเป็นว่าเรื่องเพลงไม่ได้แคร์เรื่องวิวเลย คือเอาประสบการณ์ชีวิตมาใส่จริงๆ มาเล่าให้ทุกคนฟัง ทุกประโยคสื่ออกมาให้คนรู้ ในความคิดรู้สึกว่าเพลงไทย มายเซ็ตเราให้จน “เราชาวนาอยู่กับควาย” “คนกรุงเทพลวง” อะไรแบบนี้ ก็รู้สึกว่าเพลงไทยมายเซ็ตให้คนไทยไม่รักกัน รู้สึกไม่ดีต่อกัน แต่ต่างชาติเขาใส่ฟันทองฟันเพชร เดินลงจากรถหรูแล้วเอาเงินมาโปรยๆ ก็เขาแสดงความคิดสะท้อนคนในประเทศ ตอนนี้หลากหลายดราม่ามากแล้ว เปิดทีวีก็มีแต่ข่าวร้ายๆ แต่ถ้าเปิดมาเป็นภาพพวกเรามั่งคั่ง พวกเราร่ำรวย มันก็จะยกระดับได้ค่ะ”

“เพลงมีอิทธิพลกับผู้คนอย่างแท้จริง นักร้องร้องอะไรออกมาแล้วเขาจะอิมแพ็คมากๆ ศิลปินก็จะเป็นไปตามเพลง ขออนุญาตอีกคนหนึ่ง น้องป๊อก ภัสสรกรณ์ ที่เขาร้องว่า “เยอะจนผมปวดขมับ” ทุกคนชอบประโยคนี้ ผ่านไป 2 ปี น้องเป็นเนื้องอก คืออะไรก็ตามที่เรามีแรงสั่นสะเทือน อย่าง money just energy เงินคือพลังงาน อย่างเพลงนี้ที่วงเล็บว่า “ฟังแล้วรวย” มันเกิดจากว่า โปรดิวเซอร์บอกว่าตั้งแต่ทำเพลงพี่งานทยอยมาทั้งเดือนเลย เงินเข้า ตอนแรกนึกว่าเขาเอาใจเรา พอมาคนที่สองคนทำดนตรีเขาบอกว่าลูกหนี้เขาติดต่อมาเพื่อคืนเงิน ผมงงจริงพี่ ตอนแรกเพลงนี้ชื่อ money เฉยๆ ก็เลยวงเล็บไปว่า “ฟังแล้วรวย” เพราะถ้าทุกคนฟังแล้วเชื่อ ศรัทธาในตัวเองทุกคนก็จะรวยจริงๆ”

เพลงเสร็จเมื่อไหร่? “คิดว่าไม่เกิน 10 วัน น่าจะจบแล้ว พยายามจะเร่งทำ (อะไรคือแรงบันดาลใจให้กลับมาทำทั้งๆ ที่ เฮิร์ตไปแล้ว?) “ก็โดนก๊อบปี้ไง ตอนแรกพอเห็นภาพเขาเอาเพลงเราไปปู้ยี่ปู้ยำ แอ่นกีอะไรแบบนี้ พูดตรงๆ นะ ถ้าเขาทำเพลงนี้แล้วไปในทางพลังงานบวกนะ เปิ้ลจะมองว่า พอแล้ว แสดงว่าจักรวาลวางคนมาทำแทนฉัน แต่สิ่งที่เขาทำเหมือนเขาสื่อสารว่า ตัวเขาคูลตัวเขาเจ๋งแล้วมันจบไง เปิ้ลรู้สึกว่าเปิ้ลต้องทำเพลงนี้ให้สำเร็จตามเจตนารมณ์เบื้องต้นว่าให้ทุกคนตื่นรู้ว่าสิ่งที่คุณเสพข่าวเอย เพลงเอยมันอิมแพ็คกับชีวิตคุณทั้งสิ้น ลองท่องท่อนนั้นดู สักวันละ 20 รอบว่าคุณเห็นค่าของเงิน”

ประสบการณ์จากการก๊อบปี้ที่ผ่านมา? “ทริปนี้เป็นทริปแรกที้มีการประชุมกันและให้ทุกคนเซ็นว่าถ้าหลุดอีกฟ้องนะ ไม่โอเคแล้วค่ะ (มีเคลียร์นอกรอบไหม?) “คิดอยู่นะคะ ทนายเจมส์มั่นใจว่าเราชนะแน่เพราะเรามีสตอรี่บอร์ด มีเนื้อเพลง มีทุกอย่างที่คุยแล้วจบ เปิ้ลก็ไม่รู้อ่ะ เปิ้ลเกลียดการที่ดูจริงใจกับโลกจริงใจกับสังคมหน่อยสิ พอรู้ข่าวว่าเรามีทีท่าจะฟ้องก็ทำข่าวว่าโดนขโมยก่อน อย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะ”

เหมือนเปิดศึกไหม? “เปิ้ลไม่ได้ประกาศค่ะ เปิ้ลพูดความจริง สาบานได้เลยว่าถ้าเขาไม่เอาเพลงเปิ้ลไปทำ เปิ้ลอาจจะย้ายประเทศไปแล้วก็ได้ ตอนแรกมีแพลนไปอยู่ต่างประเทศยาวๆ แต่พอเห็นเขาทำ แล้วรู้สึกว่าเพลงไทยควรมีเพลงปลุกจิตวิญญาณผู้คนให้อะไรคนมากกว่านี้ดิ เราต้องสืบทอดเจตนารมณ์ในสิ่งที่เราต้องการค่ะ (สรุปฟ้องไหม?) “ก็ 80 ค่ะ คุยกับทนาย เปิ้ลเบื่อการฟ้องมากเลย เพราะได้เงินของคนขี้ขโมยมาก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอกค่ะ”