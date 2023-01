สิงโต เดอะสตาร์ โชว์ช็อตหวาน น้ำตาลยังอาย พร้อมแคปชั่นอย่างจี๊ด

เปิดปีใหม่มันก็จะหวานๆกันหน่อย โดยอดีตนักร้องหนุ่ม สิงโต เดอะสตาร์ หรือ สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี เปิดตัวหวานใจหนุ่มหน้าเข้ม จะเปิดทั้งทีก็ไม่ต้องพูดเยอะ แค่โชว์ช็อตหวานๆ

พร้อมกับเขียนแคปชั่น New year’s ice cream 2023 to you all . ขอให้มีชีวิตที่หอมหวาน มีใจที่เย็นสบาย เหมือนไอศกรีม ตลอดปีทุกคนเลยนะครับ💙

그냥 친구 아빠 แค่เพื่อนครับพ่อ 🙃” Dad just friend lol

แฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานของคู่นี้ว่า เปิดตัวแระสิงห์โต, ยินดีกับความสุขด้วยนะคะ❤️, ขอยาดอิจค่ะ อ๊ายยยย!!, เบาได้เบานะ คนบางคนอะ 5555 ,ดีใจในสิงห์โต ที่เชียร์ มาพร้อมกับดิว แต่อันนี้อึ้งกว่า ที่ได้เดอะสตาร์5อีกนะ ฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : singtosaharat