ทริปหวานต้นปี นาตาลี ควง มาสุ เที่ยวญี่ปุ่น แชะภาพอวยพรปีใหม่

ทริปหวานต้นปี / ประเดิมศักราชใหม่ด้วยภาพหวาน สำหรับคู่รักนักแสดงอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงไทย นาตาลี ปณาลี วรุณวงศ์ นักแสดงลูกครึ่งไทย-อังกฤษ กับ นักแสดงหนุ่มหน้าหวาน มาสุ จรรยางค์ดีกุล ที่ความรักกำลังเดินทางเข้าสู่ปีที่5

โดย นาตาลี ได้โพสต์รูปคู่อวดโมเมนต์น่ารักๆ พร้อมกับบรรยายไว้ว่า “Happy New Year!!!! and Happy 4th♥️🎉” ด้านแฟนหนุ่มก็ไม่น้อยหน้า โพสต์รูปเดียวกัน และมีข้อความว่า “สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับ 🙏🏻 ขอให้เป็นปีที่เฮงๆ เจอแต่ความสุขตลอดทั้งปีนะครับ 🤍🎉 …Happy New Year 2023″

ทั้งคู่เคยร่วมงานกันในละครเรื่องดาวหลงฟ้า จนกลายเป็นคู่รักจริงกันนอกจอ แม้ช่วงแรกจะไม่ค่อยได้ลงภาพคู่ในไอจีสักเท่าไหร่นัก แต่พอเปิดตัวว่าคบหากัน ก็เริ่มมีรูปคู่น่ารักๆ มาฝากให้แฟนๆ ได้ชื่นชมกันอย่างสม่ำเสมอ

ขอบคุณไอจี nataliehyj masu_ms