เป็นแฟนเหรอแซวกันสนั่น ปอ อรรณพ ควง แจ็คกี้ แม่น้องบอง ไปเที่ยวเกาหลี แต้ว ถึงกับลั่นทำไมใจมันเชียร์อะ พร้อมใจกันแจวเรือมาก

ปอ อรรณพ เผยโมเมนต์รัวๆส่งตรงจากแดนกิมจิเกาหลีใต้ทริปดีๆสุดแฮปปี้กับ แจ็คกี้ ชาเคอลีน หรือนางเอกแม่น้องบอง ทั้งโมเมนต์ในร้านอาหารสถานที่ต่างๆที่กรุงโซล ใบหน้ามีความสุขกันทั้งคู่ พร้อมแคปชั่น One fine day with @jackie_jacqueline 🇰🇷

งานนี้เพื่อนๆในวงการเข้ามาแซวกันรัวๆเช่นกัน โดยเฉพาะนางเอกสาว แต้ว ณฐพร ลั่นกลางโพสต์ว่า ทำไมใจมันเชียร์อะ ด้าน หนูเล็ก ก่าก๊า ก็อุทานว่า อ่าวๆๆ , คาริสา สปริงเกตต์ อวยพรไปอีกว่า ขอให้ได้กัน เย้ สนุก ส่วน ยิหวา ปรียากานต์ ก็บอกว่า น่าร้าก

ด้านแฟนๆ ก็พร้อมใจกันจิ้นไปอีก บ้างก็เข้ามาถามเป็นแฟนเหรอ คอมเมนต์กันใหญ่ อาทิ พร้อมแจวเรือเลยนะ , เอาล่ะเรือนี้ไม่ได้มีแค่ชั้นคนเดียว , เเม่น้องบองน่ารักทำไมดูๆไปเหมื่อนเเฟนกันเลยคร้า , อุ่ยยย!! ยังงายยย , เอ๊ะๆ ยังไง , Cheering for you two lovers!!!!