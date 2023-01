The Fabelmans หนังประวัติ สตีเว่น สปีลเบิร์ก คว้าลูกโลกทองคำ

The Fabelmans หนังประวัติชีวิตวัยเด็กของ สตีเว่น สปีลเบิร์ก เจ้าของฉายาพ่อมดแห่งฮอลลีวู้ด คว้าลูกโลกทองคำ ประจำปีนี้ แถมตัว สปีลเบิร์ก เอง ยังคว้ารางวัลผู้กำกับฯยอดเยี่ยมไปครองอีกด้วย

เปิดประเดิมต้นปีกับงานประกาศรางวัลรายการใหญ่ของคนบันเทิงฝั่งฮอลลีวู้ด ลูกโลกทองคำ 2023 ครั้งที่ 80 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ พร้อมทั้งกลับมาถ่ายทอดสดทางช่อง NBC อีกครั้ง โดยได้ดาวตลกคนดัง เจเร็ด คาร์ไมเคิล รับหน้าที่พิธีกร

หลังเจอดราม่าหนักหน่วง ไปเมื่อปีที่แล้ว ทั้งเหล่านักแสดงบอยคอต ช่อง NBC ไม่ถ่ายทอดสด เพราะไม่เชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใสในการทำงานของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวู้ด ปีนี้ ลูกโลกทองคำ ก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง แม้จะยังไม่เต็มรูปแบบ เพราะนักแสดงหลายรายยังคงไม่ยอมมาร่วมงาน

โดยสรุปผลรางวัลในปีนี้ The Banshees of Inisherin ที่เข้าชิงมากที่สุดถึง 8 รางวัล คว้าไปได้ 3 รางวัล คือ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทมิวสิคัล/คอมเมดี้, นักแสดงภาพยนตร์ชายยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล โดย คอลิน ฟาร์เรลล์ และ บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดย มาร์ติน แม็คโดนา

ส่วนหนังประวัติชีวิตวัยเด็กของผู้กำกับฯดัง สตีเว่น สปีลเบิร์ก เจ้าของฉายาพ่อมดแห่งฮอลลีวู้ด เรื่อง The Fabelmans คว้ารางวัล ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า และ ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก

ด้านสาวเอเชียคนดังระดับโลก มิเชล โหย่ว คว้ารางวัล นักแสดงภาพยนตร์หญิงยอดเยี่ยม ประเภทมิวสิคัล/คอมเมดี้ จากหนังอินดี้กระแสปัง Everything Everywhere All at Once กลับบ้านไปนอนกอด

อีกหนึ่งรางวัลสำคัญ Cecil B. deMille Award ที่มอบให้กับผู้ที่สร้างความบันเทิงให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างยาวนาน ตกเป็นของ นักแสดงตลกอารมณ์ดี เอ็ดดี เมอร์ฟี

สรุปผลรางวัลลูกโลกทองคำประจำปีนี้ ทั้งด้านภาพยนตร์ และโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

รางวัลด้านภาพยนตร์

– ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า

The Fabelmans

– ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทมิวสิคัล/คอมเมดี้

The Banshees of Inisherin

– นักแสดงภาพยนตร์หญิงยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า

เคต แบลนเชตต์ จาก Tar

– นักแสดงภาพยนตร์ชายยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า

ออสติน บัตเลอร์ จาก Elvis

– นักแสดงภาพยนตร์หญิงยอดเยี่ยม ประเภทมิวสิคัล/คอมเมดี้

มิเชล โหย่ว จาก Everything Everywhere All at Once

– นักแสดงภาพยนตร์ชายยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล

คอลิน ฟาร์เรลล์ จาก The Banshees of Inisherin

– นักแสดงภาพยนตร์สมทบหญิงยอดเยี่ยม

แองเจล่า บาสเซ็ตต์ จาก Black Panther: Wakanda Forever

– นักแสดงภาพยนตร์สมทบชายยอดเยี่ยม

โจนาธาน คี ควาน จาก Everything Everywhere All at Once

– ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

สตีเว่น สปีลเบิร์ก จาก The Fabelmans

– บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

The Banshees of Inisherin โดย มาร์ติน แม็คโดนา

– ภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม

เรื่อง Guillermo del Toro’s Pinocchio

– ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

Argentina, 1985 จาก อาร์เจนตินา

– ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

Babylon โดย จัสติน เฮิร์ตวิตช์

– เพลงประกอบยอดเยี่ยม

Naatu Naatu จาก RRR

รางวัลด้านโทรทัศน์

– ทีวีซีรีส์ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า

House of the Dragon

– ซีรีส์ยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล

Abbott Elementary

– ซีรีส์ขนาดสั้นและภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

The White Lotus: Sicily

– นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ขนาดสั้นและภาพยนตร์ทางโทรทัศน์

อแมนด้า ไซเฟรด จาก The Dropout

– นักแสดงชายยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ขนาดสั้นและภาพยนตร์ทางโทรทัศน์

อีแวน ปีเตอร์ส จาก Monster: The Jeffrey Dahmer Story

– นักแสดงซีรีส์หญิงยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า

เซนดายา จาก Euphoria

– นักแสดงซีรีส์ชายยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า

เควิน คอสเนอร์ จาก Yellowstone

– นักแสดงซีรีส์หญิงยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล

ควินตา บรอนสัน จาก Abbott Elementary

– นักแสดงซีรีส์ชายยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล

เจรามี อัลเลน ไวต์ จาก The Bear

– นักแสดงซีรีส์สมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ขนาดสั้นและภาพยนตร์ทางโทรทัศน์

เจนนิเฟอร์ คูลลิดจ์ จาก The White Lotus: Sicily

– นักแสดงซีรีส์สมทบชายยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ขนาดสั้นและภาพยนตร์ทางโทรทัศน์

พอล วอลเตอร์ เฮาเซอร์ จาก Black Bird

– นักแสดงซีรีส์สมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ตลกหรือดราม่า

จูเลีย การ์เนอร์ จาก Ozark

– นักแสดงซีรีส์สมทบชายยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ตลกหรือดราม่า

เทเลอร์ เจมส์ วิลเลียมส์ จาก Abbott Elementary

ที่มา : Golden Globe Awards