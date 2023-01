แคปชั่นมันได้! อนัน อันวา โพสต์ครบรอบรัก 3 ปี ขอโทษ ซาบีน่า ที่ต้องทนกับคนโง่คนนี้

เรียกว่าเป็นคู่รักสายลุยอีกคู่ของการบันเทิง สำหรับอดีตนักร้องดังยุค90 อนัน อันวา กับนางแบบสาว ซาบีน่า ไมซิงเกอร์ หรือ ซาบีน่า เดอะเฟซ แม้ที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีภาพหวานๆ ออกมาให้เห็นบ่อยนัก แต่มีทีก็ทำคนโสดอิจฉาไม่เบา

ล่าสุด หนุ่มอนัน โพสต์รูปคู่แฟนสาว ซาบีน่า ในวาระครบรอบรัก 3 ปี พร้อมแปะแคปชั่นว่า “She’s had to put up with this fool… for 3 years… sorry not sorry. Happy anniversary, Goose.” แปลได้ประมาณว่า “เธอต้องทนกับคนโง่ๆ คนนี้เป็นเวลา 3 ปี ขอโทษนะแต่ฉันไม่รู้สึกเสียใจหรอก สุขสันต์วันครบรอบ ห่–น”

ด้าน สาวซาบีน่า ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “Finally I look younger! 🤣 love you moo” (ในที่สุดฉันก็ดูเด็กกว่า รักคุณ) ในขณะที่เพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับความรักของทั้งคู่กันอย่างมากมาย

ขอบคุณภาพ IG : anananwar