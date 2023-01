อยากเห็นออกมาแจกความสุขอีกครั้ง ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อย พิ้งกี้ สาวิกา โพสต์ภาพย้อนวัยในวันเด็กแห่งชาติ แฟนๆแห่คอมเมนต์คิดถึง

ตั้งแต่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวจากคดีใหญ่ออกมา พิ้งกี้ สาวิกา ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงหรือเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลแต่อย่างใด แต่ล่าสุด วันที่ 14 ม.ค.66 พิ้งกี้ สาวิกา ก็ได้โพสต์ภาพร่วมย้อนวัยเด็กในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 พร้อมอวยพรกับทุกคนด้วย

โดยเป็นภาพวัยเด็กของตัวเองโมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดูส่งยิ้มสดใส พร้อมแคปชั่นว่า ต้าวอ้วนเตรียมตัวไปเต้น “ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อย “สุขสันต์วันเด็กทุกคนน #happychildrensday #วันเด็กแห่งชาติ

ด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากด้วยความคิดถึง อาทิ Miss you so much my love , น่ารักมากๆ คิดถึงๆอยากเห็นคุณพิ้งกี้ออกมาแจกความสุข ให้พวกเราอีกครั้งค่ะ , งื้ออ น่ารักมากๆเลยยค่า , น่ารักมากคะ , คถ พี่สาวิ เป็นต้น