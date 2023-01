เอียงซ้ายเป็นเหตุ… แห่เมนต์ถามข่าวลือไม่จริงใช่มั้ยลั่นไอจี มาร์กี้ หลังงานเข้า ป๊อก สามีโดนโยงปมมีบ้านเล็ก

ติ๊กต็อก แห่โยงสามีดาราสาว หลังจาก ติ๊กต็อกของพิธีกรข่าวบันเทิงช่องหนึ่ง ออกมาโพสต์บอกใบ้ระบุมีคนให้ข้อมูล #รู้แล้วจะอึ้ง #สามีดาราสาวดาวดัง แอบคั่ว #เมียน้อย ผู้เพียบพร้อม พูดชื่อรู้เลย สายแปลกๆ โทรมาบอก #เอียงซ้าย #งงไปหมดแล้วเนี่ย

โดยบอกด้วยว่า สามีของดาราคนคนนี้ดังมากหล่อมาก ส่วนบ้านเล็กเป็นสาวน้อยสวยมากเพียบพร้อม สามีของดาราสาวคนนี้หลงมาก ข้อมูลที่ได้รับมาบอกสามีพาสาวขึ้นคอนโดด้วย และยังเน้นย้ำเรื่องเอียงซ้าย

ทำให้ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันจำนวนมากโยงไปถึงสามีดาราสาวคนดังคนหนึ่ง จากปมบอกใบ้เรื่อง เอียงซ้าย ทำให้งานเข้ากระแสคอมเมนต์ต่างโยงไปที่ หนุ่มป๊อก ภัสสรกรณ์ สามี มาร์กี้ ราศรี เนื่องจากมีผลงานเพลงดัง ก้มต่ำ เนื้อเพลงติดปากท่อนที่ว่า …โยกซ้าย โยกขวา… แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อกระแสข่าวลือดังกล่าว เพราะฝ่ายชายรักครอบครัวมากๆ อาทิ

-มีพูดท้ายคลิป พูดว่าสามีนางเอก และมีคำว่า”เอียงซ้าย” นึกถึงอยู่คนเดียวเลย

-เอียงซ้ายนี่รู้เลย แต่คือเวลาลงคลิปแต่ละทีดูรักครอบครัวมากไม่น่าเชื่อ รอติดตามต่อไปว่าจริงรึไม่จริง

-รู้จากคอมเม้นท์นี่แหล่ะเรา โยกซ้าย..ไม่น่าเชื่อดูนางรักลูกรักเมียมาก และนางเอกคนนี้คือสวยน่ารักมากๆๆ ขนาดสวยขนาดนี้ยังไม่รอด เห้อออ

อย่างไรก็ตามอินสตาแกรม มาร์กี้ ราศรี โพสต์ล่าสุดกับ ป๊อก สามี เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 ทริปหวานฮ่องกง มาเก๊า พร้อมแคปชั่นว่า A summary of hongkong and macau in 3days เหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้าไปคอมเมนต์ถามกันรัวๆ ถึงกระแสข่าวลือในติ๊กต็อกที่โยงมาถึงหนุ่มป๊อกด้วยซึ่งแฟนคลับต่างไม่เชื่อกระแสข่าวเม้าธ์ดังกล่าวว่าจะเป็นหนุ่มป๊อก อาทิ

-ชื่นชอบครอบครัวนี้มากๆ ติดตามตลอด หวังว่าข่าวลือใน ตต คงไม่จริงนะคะ

-ติดตาม ครอบครัวนี้ตั้งแต่เป็นแฟนกัน จนตอนนี้ เป็นครอบครัว มีลูกๆ ที่น่ารัก เป็นครอบครัวที่อบอุ่น หวังว่าข่าวลือครั้งนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะคะ

-ชื่นชอบครอบครัวนี้มากๆหลังว่าจะไม่ใช่คู่นี้นะคะ

-พึ่งเห็นข่าวลือ เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ

-น่ารักกก….เขาออกจะรักกันดี งงคอมเม้นในติ๊กต๊อกแล้ว1

งานนี้ หนุ่มป๊อก ต้องรีบออกมาชี้แจงแล้วเพื่อไม่ให้กระแสข่าวเม้าธ์ลือกันไปหนักกว่านี้ จะสร้างความเข้าใจผิดไปกันใหญ่