เตือนภัยอีกคน! ณัฏฐ์ เทพหัสดิน หัวร้อน ถูกมิจฉาชีพปลอมไอจี หลอกลวงเงินคนอื่น

เตือนภัยอีกคน! / เรียกว่ายังคงต้องออกมาเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องทุกวี่ทุกวัน โดยเฉพาะดารา-ศิลปินคนดัง ที่มักถูกปลอมแอ๊กเคาต์สื่อโซเชียลทั้งเฟซบุ๊กและไอจี นำไปหลอกลวงประชาชน หากใครเผลอหลงเชื่อก็เสียงเงินไปตามๆ กัน สร้างความเดือดร้อนมากมาย

ล่าสุด นักแสดงหนุ่ม ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกปลอมไอจี เจ้าตัวรีบออกมาโพสต์เตือนภัยผ่านไอจีส่้วนตัว nut_devahastin พร้อมกับข้อความว่า “Warning…this fake account is not me, this douchebag uses pictures from my account to scam people for money!!! So be careful, don’t fall for their desperate dumbass tricks!!!” 🤬🤬🤬

ซึ่งในโพสต์ดังกล่าว ณัฏฐ์ ถูกใครไม่รู้สร้างไอจีปลอมขึ้นมา โดยในไอจีดังกล่าวตั้งชื่อแอ๊กเคาต์ว่า dormiveglia_trouvaille แต่รูปต่างๆ กลับเป็นรูปภาพต่างๆ ของครอบครัวณัฏฐ์ ซึ่งไม่รู้ว่าเจตนาที่ทำแอ๊กเคาต์ปลอมนี้เพื่ออะไรกันแน่

อย่างไรก็ดีหากพบเจอแอ๊กเคาต์ปลอมของศิลปินหรือดารา-นักร้องท่านอื่นๆ ควรแจ้งกลับเจ้าของตัวจริงให้ทราบ และช่วยกันกดรีพอร์ต แอ๊กเคาต์ปลอมดังกล่าว

ขอบคุณไอจี nut_devahastin