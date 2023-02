แฟนขอให้เกียรติหน่อย เมื่อ “กิต Three Man Down” ถึงกับหุบยิ้ม สุดเซ็ง หลังเล่นดนตรีเสร็จ สาวตามเบียดเซลฟี่ยันรถตู้ แทบขึ้นไปนั่งอยู่แล้ว ชาวเน็ตสงสัย VIP ?

เรียกได้ว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่พบเจอได้บ่อยในช่วงนี้ สำหรับประเด็น “การให้เกียรติศิลปิน” ที่หลายครั้งประเด็นเดือดก็เกิดจากแฟนคลับของศิลปินนั่นเอง ที่อาจชื่นชมจนเผลอทำพฤติกรรมที่ล้ำเส้นพื้นที่ศิลปินอยู่บ่อยครั้ง

ตัวอย่างกรณีดังที่ผ่านมาอย่าง เช่น นักร้องดัง โจอี้ ภูวศิษฐ์ เจ้าของเพลงฮิต นะหน้าทอง และ ดวงเดือน ที่โดนแฟนเพลงปาเงินใส่หน้า ขณะกำลังเล่นอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังมีกรณีนักร้องศิลปินที่รับงานตามร้าน ผับ บาร์ มากมาย ที่โดนแย่งไมค์ไปร้องเพลง รวมไปถึงการโดนคุกคามทางเพศเข้ามาลวนลามอีกด้วย

ล่าสุดมีผู้ใช้บัญชี TIKTOK ท่านหนึ่งโพสต์วีดีโอพร้อมแคปชั่น “การให้เกียรติคนอื่นทุกคนควรมีจริงๆนะ ไม่รู้ว่าคุณจะvip มาจากไหน เบียดคนอื่นเพื่อจะเข้าไปหาตัวศิลปิน แทบจะไปนั่งบนรถตู้ศิลปินอยู่แล้ว รู้ว่าชอบว่ารักอยากถ่ายรูปด้วย แต่ถ้าคุณทำตัวดีๆ เราเชื่อว่าศิลปินก็จะเต็มใจถ่ายรูปกับคุณแน่นอน”

ซึ่งในคลิปวีดีโอเป็นภาพสาวคนหนึ่งที่แทรกตัวเบียดเข้าไปเซลฟี่กับ กิต Three Man Down อย่างใกล้ชิด จนเรียกว่าแทบจะขึ้นไปบนรถตู้ ซึ่งทางศิลปิน กิต Three Man Down ก็ดูมีสีหน้าที่แอบเซ็งอยู่นิดๆ ด้านแฟนคลับคอมเมนต์ “ดูหน้าศิลปินด้วย” “เป็นผีหรอ อีกนิดจะสิงร่างแล้ว” “บางทีก็คลั่งเกิน”

ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าเซ็งจริงหรือไม่? คงต้องไปถามหนุ่ม กิต Three Man Down แต่ที่แน่ๆสิ่งที่ทุกคนควรมีคือการให้เกียรติศิลปิน เพราะการเป็นศิลปินก็คืออาชีพหนึ่งนั่นเอง