เก็บอาการไม่อยู่! โอปอล์ สุดประทับใจ คิมซอนโฮ เล่าโมเมนต์หลังเวที การันตีรักคนไม่ผิดแน่นอน

เดินทางกลับประเทศเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับพระเอกหนุ่มแดนกิมจิ คิมซอนโฮ เจ้าของลักยิ้มละลายใจ หลังมาจัดงานแฟนมีตติ้ง KIM SEON HO ASIA TOUR IN BANGKOK < ONE, TWO, THREE. SMILE > เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ท่ามกลางความประทับใจที่ฝากไว้กับแฟนๆ อย่างท่วมท้น

เช่นเดียวกับพิธีกรชื่อดัง โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล ที่ล่าสุดได้ออกมาเผยความประทับใจที่มีต่อพระเอกหนุ่ม คิมซอนโฮ หลังเจ้าตัวรับหน้าที่พิธีกรในงานแฟนมีตทั้ง 2 วัน ทำให้มีโอกาสได้เจอกันหลังเวที โดย โอปอล์ ได้โพสต์รูปคู่ พร้อมแคปชั่นว่า “น่ารัก ใจดี มืออาชีพ และให้เกียรติแฟนๆ มากถึงมากที่สุด ยิ่งได้เห็นความตั้งใจตั้งแต่การซ้อม ความใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เค้ามีให้แฟนๆ เพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้าง ยิ่งประทับใจ ❤️”

“หลังเวที ทุกครั้งที่หันมาเจอหน้ากัน เค้าจะพูดขอบคุณ พูดช้าๆ ชัดๆ แบบขอบคุณจริงๆ จากใจมาจากสายตา ปอเองก็มองหน้าเค้าไม่ได้นานเพราะเขินนนนนน เลยทำเป็นเอิ้กอ้ากตัดบท ทั้งๆ ที่จริงๆ อยากจะบอกเค้าว่าเราต่างหากที่ต้องขอบคุณที่เค้าตั้งใจทำเพื่อแฟนๆ ขนาดนี้ ที่เขียนมายาวเพราะอยากจะบอกแฟนๆ ของคิมซอนโฮทุกคนว่า พวกเรารักคนไม่ผิดนะคะ เมนพวกเราน่ารักจริงๆ ❤️”

ขอบคุณภาพ IG : opalpanisara